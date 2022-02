Η Gigi Hadid σε ρόλο παρουσιάστριας

Η Gigi Hadid προσθέτει τον ρόλο της παρουσιάστριας στο μακρύ βιογραφικό της.

Το διάσημο μοντέλο υπέγραψε για να συνδιοργανώσει τη δεύτερη σεζόν του διαγωνισμού μόδας του Netflix "Next in Fashion" μαζί με τoν star του "Queer Eye" Tan France.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν, αλλά το casting είναι πλέον ανοιχτό για τους σχεδιαστές να υποβάλουν αίτηση για την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Το Next in Fashion έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2020 με τη σχεδιάστρια Alexa Chung να το παρουσιάζει μαζί με τον France. Στο παιχνίδι συμμετείχαν 18 σχεδιαστές που αντιμετώπιζαν εβδομαδιαίες προκλήσεις για να κερδίσουν $250.000 και την ευκαιρία να πουλήσουν τη συλλογή τους στο Net-a-porter.

Η πρώτη σεζόν περιελάμβανε προσκεκλημένους κριτές από τη βιομηχανία της μόδας, όπως η Eva Chen του Instagram και οι σχεδιαστές Prabal Gurung, Tommy Hilfiger, Kerby Jean-Raymond, Christopher Kane, Phillip Lim και Monique Lhuillier.

Η εκπομπή δεν έχει αποκαλύψει ποιο θα είναι το έπαθλο ή ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι κριτές για τη δεύτερη σεζόν.

Το «Next in Fashion» του Netflix ανακοινώθηκε την ίδια ώρα που το Amazon Prime Video αποκάλυψε το δικό του fashion competition show: «Making the Cut», που δημιουργήθηκε από τους πρώην stars του «Project Runway» Heidi Klum και Tim Gunn. Το «Making the Cut» κυκλοφόρησε τη δεύτερη σεζόν του το καλοκαίρι, με τον σχεδιαστή Andrea Pitter να κερδίζει τον διαγωνισμό.