To δώρο αγάπης του Ben Affleck στη Jennifer Lopez για του Αγίου Βαλεντίνου

H Jennifer Lopez και ο Ben Affleck είναι ένα από τα πιο hot ζευγάρια του Hollywood και η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μαθαίνουμε λεπτομερείς για την εξέλιξη της σχέσης τους

Το ζευγάρι φαίνεται να μην δίνει σημασία ούτε στα αδιάκριτα βλέμματα αλλά ότι τι λέγεται για εκείνο. Εξάλλου ο ένας στηρίζει τον άλλον δημόσια και δεν είναι λίγες οι κοινές εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί. Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται η σταρ αποκάλυψε το δώρο που έλαβε από τον σύντροφό της.

Η Lopez έγραψε στο «On The JLo newsletter» ότι ο Affleck ετοίμασε για εκείνη ένα προσωποποιημένο μουσικό video πάνω στο τραγούδι της «On My Way» από την καινούργια της ταινία "Marry Me" ως δώρο για την ημέρα των ερωτευμένων.

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών φιλοξενεί στιγμιότυπα από τη διάρκεια της σχέσης τους.

«Όταν το παρακολουθούσα δεν μπορούσα να μη σκεφτώ ότι το ταξίδι της αληθινής αγάπης περιλαμβάνει αναπάντεχες ανατροπές αλλά αν είναι αληθινό τότε πραγματικά μπορεί να διαρκέσει για πάντα.

"Πραγματικά, μου έλιωσε την καρδιά", δήλωσε (και εμείς μαζί της).

Η Λατίνα σταρ είπε ακόμη ότι το video είναι πολύ προσωπικό και ότι δεν θα το μοιραστεί δημόσια, παρά μόνο με τους αγαπημένους της φίλους.