Kim Kardashian: Το νέο reality, ο Pete και η αχρείαστη δήλωση που τη φέρνει ξανά στο επίκεντρο

Επειδή ακριβώς αισθάνεται πως ζει το όνειρο πολλών γυναικών, μερικές φορές μιλά χωρίς να σκεφτεί. Έτσι νομίζουμε, τουλάχιστον – ή το ελπίζουμε, γιατί στην εποχή μας μερικά πράγματα, καλό είναι να μη λέγονται

Οι KarJenners φωτογραφήθηκαν για το νέο εξώφυλλο του Variety και μίλησαν για όλα – από τη νέα τους σειρά στο Hulu με τίτλο (τι άλλο;) The Kardashians, μέχρι το πώς αισθάνονται που οι προσωπικές τους ζωές κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Δεν είναι απλοί άνθρωποι, αυτό το γνωρίζαμε. Δεν είναι ούτε απλές celebrities, ωστόσο. Εκείνες επαναπροσδιόρισαν την έννοια της δημοσιότητας, έγιναν σύμβολα δυναμικών επιχειρηματιών, προσιτές επειδή έβγαλαν προς τα έξω τις δυσκολότερες στιγμές τους και ταυτόχρονα απρόσιτες λόγω της πολυτελούς ζωής τους. Καθεμία έχει τη δική της επιχείρηση, από την Kim με τα Skims, μέχρι την Kendall με την 818 Tequila.

Από το The Kardashians δε θα λείπουν οι εξελίξεις στην καθημερινότητα της Kim. Θα δούμε πώς βίωσε το διαζύγιο με τον Kanye West, πώς αντιμετώπισε τα δημόσια ξεσπάσματά του αλλά και τι συμβαίνει με τον Pete Davidson. Δεν προσπάθησε καν να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη μεταξύ τους σχέση – μίλησε γνωρίζοντας πως όλοι ξέρουμε την αλήθεια.

«Δεν έχουμε γυρίσει ακόμη σκηνές μαζί», είπε για τον κωμικό του SNL. «Δεν είμαι αρνητική σ’ αυτό, απλώς δεν είναι το κομμάτι του. Αλλά πιστεύω πως αν γινόταν κάποιο event και παρευρισκόταν, δε θα έλεγε στις κάμερες να φύγουν. Νομίζω πως θα γυρίσω κάτι τέλειο στο μέλλον, αλλά όχι για αυτόν τον λόγο». Παρότι δε θα τον δούμε στις οθόνες μας, η Kim υπόσχεται να μάθουμε τα πάντα, από τη γνωριμία τους μέχρι τα ραντεβού και, τελικά, τον δεσμό τους.

«Σίγουρα είμαι ανοιχτή στο να μιλήσω και να τα εξηγήσω όλα», είπε.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 14 Απριλίου και θα μοιάζει σαν μία premium εκδοχή του KUWTK που όλοι αγαπήσαμε.

«Το να βρίσκεσαι στη δημόσια σφαίρα και να τσακώνεσαι δημόσια, δεν είναι ποτέ εύκολο», είπε για τον Kanye, ο οποίος έχει απειλήσει τον νέο της σύντροφο στα social media. «Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τα χειρίζεσαι όλα ιδιωτικά. Πιστεύω στο να τα πηγαίνεις τέλεια δημόσια και άσχημα, ιδιωτικά. Δε νομίζω πως θα μπορούσα ποτέ να μιλήσω άσχημα για τον πατέρα των παιδιών μου στην εκπομπή μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και δε νομίζω πως θα ένιωθα καλά αν το έκανα».

H Kim Kardashian δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της μακριά από τα media. «Μπορώ να πάψω να είμαι η Kim K σε 10 χρόνια», σκέφτεται. Αλλά μετά της περνάει.

Επειδή ακριβώς αισθάνεται πως ζει το όνειρο πολλών γυναικών, μερικές φορές μιλά χωρίς να σκεφτεί. Έτσι νομίζουμε, τουλάχιστον – ή το ελπίζουμε, γιατί στην εποχή μας μερικά πράγματα, καλό είναι να μη λέγονται.

«Έχω την καλύτερη συμβουλή για τις γυναίκες των επιχειρήσεων», δήλωσε. «Σήκω και δούλεψε. Είναι λες και κανείς δε θέλει να δουλέψει στις μέρες μας». Και πάλι, βρέθηκε στο επίκεντρο για όλους τους λάθος λόγους. Aμέσως μετά τη δημοσίευσή της, η συνέντευξη έγινε viral και χρήστες του Twitter (μαζί τους κι εμείς) αναρωτιούνται: Όντως ο κόσμος δε θέλει να εργαστεί, ή οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα; Μήπως η Kim δεν είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται να κρίνει τις γυναίκες, όταν η ίδια γεννήθηκε με κάθε προνόμιο;

I think if you grew up in Beverly Hills with super successful parents in what was simply a smaller mansion… nobody needs to hear your thoughts on success/work ethic. This same 24 hours in the day shit is a nightmare. 99.9% of the world grew up with a VERY different 24 hours. https://t.co/tvafFIyk92 — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) March 9, 2022

I was an editor on the Kardashian apps in 2015 in LA, worked days nights & weekends, could only afford groceries from the 99 Cents Only Store, called out “sick” more than once bc I couldn’t put gas in my car to get to the office, & was reprimanded for freelancing on the side ❤️ https://t.co/mzvnTomjS3 — Jessica DeFino (@jessicadefino_) March 9, 2022