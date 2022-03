Ο Kanye West απαγάγει και σκοτώνει τον Pete Davidson στο νέο του βίντεο και η κατάσταση ξεφεύγει (πάλι)

Νομίζαμε πως είχαμε δει τον χειρότερο εαυτό το Kanye. Tελικά, είχε να δώσει περισσότερα και μάλιστα ακριβώς μετά από την επικύρωση του διαζυγίου του από την Kim Kardashian.

Μετά το παραλήρημα στα social media, την προσπάθεια να κερδίσει πίσω την Kim Kardashian προσβάλλοντάς την και μετατρέποντας την προσωπική ζωή τους σε κακοφτιαγμένο meme (κυριολεκτικά), o Kanye West επέστρεψε δυναμικά. Απέδειξε πως, τελικά, δεν είχαμε δει τον χειρότερο εαυτό του.

Ο ράπερ (ο οποίος έχει αλλάξει το όνομά του σε Ye), ανέβασε βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού Eazy (ναι, αυτό που απειλεί τον Pete Davidson) και για μία ακόμη φορά, παίρνει δημοσιότητα για όλους τους λάθος λόγους.

Σε 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα βλέποντας μία καρτούν καρικατούρα να απαγάγει μία φιγούρα που μοιάζει με τον Pete Davidson, να τη θάβει ζωντανή και να την αποκεφαλίζει. «Έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα», έγραψε στο τέλος. «Εκτός από τον Skete», με τη λέξη Skete να έχει σβηστεί και να έχει αντικατασταθεί με τη φράση «ξέρετε ποιον».

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Kim επιτέλους κέρδισε τη νομική μάχη κι έγινε επίσημα «άγαμη», μετά από μήνες προσπαθειών. Ήθελε να αφήσει πίσω τον γάμο της, να προχωρήσει τη ζωή της και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του διαζυγίου – δεν μπορούσε, φυσικά. Δεν μπορούσε γιατί ο Kanye την παρακαλούσε δημόσια να αλλάξει γνώμη, ανέβαζε προσωπικές τους συνομιλίες, εξακολουθούσε να την αποκαλεί «σύζυγό του».

Όταν λοιπόν κυκλοφόρησε η είδηση της νέας της οικογενειακής κατάστασης, την οποία τα media γιόρτασαν ως μεγάλη νίκη, ο Kanye δυσκολεύτηκε. Ανάρτησε το παραπάνω βίντεο και προκάλεσε τεράστια ανησυχία τόσο για την Kim, όσο και για τον Pete –ας προσπαθήσουμε (ξανά) να βάλουμε μία φίλη μας στη θέση της Kim κι ας φανταστούμε τον πρώην της να εκρήγνυται έτσι

«Αυτό είναι κακοποίηση», έγραψαν στο Twitter.

Kim Kardashian has been declared legally single and in response Kanye uploads a stop motion music video of him KIDNAPPING and DECAPITATING Pete Davidson?????? This is abuse — daya’s second emmy 🔆 (@sexcipixiegrl) March 2, 2022

«Αν ήμουν ο Pete, θα έκανα ασφαλιστικά μέτρα asap, ήταν περίεργο από πριν, αλλά τώρα πήγε σε άλλο επίπεδο», σημείωσε κάποιος άλλος.

If I were Pete I would get a restraining order on him ASAP, it’s BEEN weird, but this is a whole new level https://t.co/s5e4VkR1ix — Meech (@MediumSizeMeech) March 2, 2022

«Ελπίζω η Kim και ο Pete να το χρησιμοποιήσουν αυτό στο δικαστήριο, όταν βγάλουν ασφαλιστικά μέτρα κατά του Kanye».

I hope Kim and Pete use this in court to get restraining orders against Kanye. — L (@Lanalbb) March 2, 2022

Φυσικά, ο ράπερ έχει το δικό του κοινό να τον στηρίζει. Κι αυτό είναι το χειρότερο, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα σταματήσει.