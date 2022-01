Καθόλου ψύχραιμος, απόλυτα προκλητικός

Το νέο τραγούδι του Kanye West με τίτλο «Eazy» μόλις κυκλοφόρησε και είναι γεμάτο αναφορές στην πρώην σύζυγό του, Kim Kardashian. Φυσικά δε σταμάτησε εκεί – μετά από ώριμη, θα έλεγε κανείς, σκέψη, ο ράπερ αποφάσισε να θέσει στο στόχαστρο τον νέο της αγαπημένο, Pete Davidson.

«Έχουμε το καλύτερο διαζύγιο όλων των εποχών. Αν πάμε στο δικαστήριο, θα πάμε στο δικαστήριο μαζί. Μάλιστα, πάρε μαζί και την αδελφή σου, θα πάμε στο σπίτι της Kourt μαζί», λέει στο δεύτερο κουπλέ. Αν έμενε εκεί, θα τον χαρακτηρίζαμε ψύχραιμο. Συνέχισε, όμως, ξεπερνώντας τα όρια και συνδέοντας ένα δικό του τροχαίο ατύχημα με απειλές προς τον Pete.

«Ο Θεός με έσωσε από εκείνο το τρακάρισμα. Μόνο για να πλακώσω τον Pete Davidson στο ξύλο», συνεχίζει. «Ποιον;», ρωτά αμέσως μετά μία γυναικεία φωνή που μοιάζει με της Kim.

Ο Kanye ραπάρει και για τα παιδιά του, τη North, τον Saint, τη Chicago και τον Psalm, αλλά και για το σπίτι που αγόρασε απέναντι από της Kardashian.

.@thegame and @kanyewest have reunited! Eazy is out now https://t.co/WLgmPkzLsk pic.twitter.com/BBEfcGw4qw