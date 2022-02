Θα γελούσαμε το ίδιο με τις viral επιθέσεις του Kanye στην Kim, αν το έκανε σε φίλη μας;

O Kanye ξεπέρασε τα όρια και είναι περισσότερο επικίνδυνος, παρά γελοίος

«Δεν ξύπνησα για να παλέψω για την οικογένειά μου, για να τρεντάρω πάνω από το Super Bowl, αλλά έγινε. Το Super Bowl ενώνει τις οικογένειες και, οι παντρεμένοι, κρατήστε κοντά τον σύζυγό σας και βεβαιωθείτε ότι ξέρει όσο τον αγαπάτε και τον εκτιμάτε, γιατί κρύβεται ένας Pete Davidson σε κάθε γωνιά, περιμένοντας να βοηθήσει την οικογένειά σας να καταστραφεί και να περιφέρεται γύρω από τα παιδιά σας φορώντας Calvin Klein. Εύχομαι η γυναίκα μου να ήταν μαζί με εμένα και τα παιδιά μας, να καθόμασταν στην αυλή», έγραψε ο Kanye West κάτω από την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, την οποία θα παραθέσουμε με screenshot γιατί τελευταία, αγαπημένη του συνήθεια έγινε η διαγραφή των posts του. Φυσικά και έλειπαν τα σημεία στίξης. Φυσικά ήταν όλα κεφαλαία. Φυσικά και έκανε tag την Kim Kardashian.

O Kanye West έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό που συνέβη στο προφίλ του το Σαββατοκύριακο, δεν είχε προηγούμενο. Ναι, όλοι γελάσαμε όταν είδαμε τα κακοφτιαγμένα memes του σχετικά με την πρώην σύζυγό του και τον νέο της σύντροφο. Γελάσαμε και νωρίτερα, όταν (μέσω IG) παρακάλεσε την Kim να γυρίσει πίσω, γελάσαμε και τότε που δήλωνε ότι «ο Θεός θα την φέρει πάλι κοντά του». Γελάσαμε επειδή εμπλέκονται celebrities και η κατάσταση θυμίζει έντονα ελληνική μεσημεριανή εκπομπή του 2000.

Πόσο αστεία είναι, όμως, όλη αυτή η κατάσταση;

Ας πάρουμε ένα λεπτό κι ας φέρουμε στο μυαλό μας ένα ζευγάρι γνωστών μας που παίρνει ή έχει πάρει διαζύγιο – όλοι γνωρίζουμε κάποιο. Ας φανταστούμε, επίσης, ένα από τα δύο μέλη του να συμπεριφέρεται έτσι. Να αναρτά φωτογραφίες, να μιλά δημόσια με τα χειρότερα λόγια, να προσπαθεί με κάθε τρόπο να ταπεινώσει τον άνθρωπο που, κάποτε, ορκιζόταν ότι θα περνούσε όλη του τη ζωή μαζί του. Και η ειρωνεία είναι πως τα κάνει όλα αυτά για να πείσει την Kim να γυρίσει πίσω. Αν αυτό συνέβαινε στην διπλανή μας οικογένεια, θα μας φαινόταν αστείο; Είναι μάλλον τρομακτικό.

Ο Kanye δεν είναι μόνο μία καρικατούρα. Τα παιδιά του είναι αρκετά μεγάλα – τα δύο μεγαλύτερα, τουλάχιστον – για να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και να βλέπουν τι ανεβάζει ο πατέρας τους ή να τα μαθαίνουν από αλλού. Να βλέπουν συνεντεύξεις στις οποίες εκείνος κάνει δηλώσεις περί ακυκλοφόρητου sex tape της μητέρας τους, προσπάθειές του να τη διασύρει, απειλές προς τον νέο της σύντροφο, όλα ενώσω η Kim προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες, όσο μπορεί. Τι τραύμα μπορεί να αφήσει αυτό μέσα τους;

Την ώρα που η Kim προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή της – και είναι κάτι δύσκολο, εφόσον κάθε της κίνηση παίρνει δημοσιότητα – ο Kanye παραμένει τοξικός, με τους followers τους να τον στηρίζουν. «Θα γυρίσει», του γράφει κάποιος. «Απλά θέλει πίσω την οικογένειά του», κάποιος άλλος. Σχόλια από άνδρες, εννοείται. Θα έλεγαν τα ίδια, άραγε, αν ο πρώην σύζυγος της αδελφής τους την παρενοχλούσε online; Γιατί για παρενόχληση πρόκειται.

Έχει αναρωτηθεί κανείς τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην προσωπική ζωή της Kardashian; Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει ή όχι, οι περισσότερες μπορούμε να μπούμε στη θέση της. Δεν είναι μία άτρωτη φιγούρα που υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή, αλλά μία γυναίκα που τυχαίνει να είναι διάσημη. Σε περίπτωση που οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, θα ήταν «τρελή», «απελπισμένη» κι η μπάλα θα έπαιρνε όλες τις χωρισμένες γυναίκες. Σίγουρα, πάντως, δε θα την αποκαλούσαν αστεία, ούτε θα της έλεγαν να κάνει υπομονή γιατί όλα θα φτιάξουν.

Το Twitter φαίνεται να τη στηρίζει, προς το παρόν. Αν και τα αρνητικά σχόλια εξακολουθούν να υπάρχουν - είναι μάνα, θέλει και ερωτική ζωή; Θα έπρεπε να είχε καταλάβει ότι με το διαζύγιο, έκλεισε ως γυναίκα.

is Kanye West not like… embarrassed? February 13, 2022

Day 131313 of Kanye West involving Taylor Swift into his own one sided beef with other celebrities 💀 pic.twitter.com/AMS9QDYgqy — Ron (@evermoretrack2) February 13, 2022

We’re all trying to enjoy a relaxing weekend and Kanye West just won’t stop til every single person on the planet knows Pete Davidson is fucking his wife. pic.twitter.com/7FjEQcyrL7 — Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) February 13, 2022

Kanye West right now 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fqQuXqGhBr — wittlewoofles (@wittlewoofles) February 13, 2022

@KimKardashian I think you should go back to Kanye west he was a great partner for you. Better than Pete. And you know it. — Frogchamp566 (@Rtkr5671) January 29, 2022

Το αστείο δεν είναι η τοξικότητα του Kanye. Αστείο είναι που νομίζουμε ότι έχουμε λόγο στη ζωή των άλλων και δικαίωμα να εκφράζουμε τη γνώμη μας, όποια κι αν είναι αυτή, απλώς επειδή είναι διάσημοι.

Ο ράπερ, πριν από μερικές ώρες, διέγραψε τα πάντα κι αποφάσισε να τα βάλει με το Super Bowl, αυτήν τη φορά. Αύριο, θα είναι μία νέα μέρα με νέους εχθρούς. Περιμένουμε να τους δούμε.