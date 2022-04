Ο ηθοποιός κάνει μία προσπάθεια να βρει τον εαυτό του

Μετά την απαράδεκτη συμπεριφορά του στα Oscars, ο Will Smith αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να φροντίσει την ψυχική του υγεία. Ο ηθοποιός, ο οποίος χαστούκισε τον Chris Rock μετά από ένα κακό αστείο για την αλωπεκία της συζύγου του, Jada, νοσηλεύεται πλέον σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης και «θα μάθει να διαχειρίζεται το στρες του», σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

«Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάχη της καριέρας του. Θα είναι ένα πολυτελές θέρετρο που χρησιμοποιείται από τους πλουσιότερους και διασημότερους ανθρώπους, κι εκείνος θα αναζητήσει την ψυχή του και θα δει πώς θα το ξεπεράσει όλο αυτό», τονίζει η Sun.

Incase you missed this, here's another angle showing Jada's reaction to Will Smith slapping Chris Rock. pic.twitter.com/bRPzE6D75u