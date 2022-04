Χώρισαν Rihanna και A$AP Rocky επειδή την απάτησε;

Είναι μόνο φήμες που ξεκίνησαν στο Twitter, ή η πραγματικότητα;

Η Rihanna και ο A$AP Rocky είναι ένα από τα ζευγάρια που τα βλέπεις και ζεσταίνεται η ψυχή σου. Εκείνη, δηλώνει πως «πλάι του, μπορώ να κάνω τα πάντα». Εκείνος, την περιγράφει ως τον «έρωτα της ζωής» του. Φαίνονται πολύ αγαπημένοι, καθόλου τοξικοί. Ή φαίνονταν, γιατί το Twitter όχι απλώς τους θέλει χωρισμένους, αλλά υποστηρίζει ότι εκείνος την απάτησε, κι εμείς δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή κι ας ξεκαθαρίσουμε πως πρόκειται για φήμες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Θα μπορούσαν να είναι ψεύτικα σενάρια που απλώς θέλησαν να μοιραστούν οι χρήστες της πλατφόρμας. Θα μπορούσε να είναι κι η αλήθεια, ωστόσο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Rihanna έκανε unfollow τη σχεδιάστρια παπουτσιών της Fendy, Amina Muaddi. Το Twitter λοιπόν, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπαψε να την ακολουθεί επειδή κάτι συνέβη μ’ εκείνη και τον A$AP Rocky στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Ναι.

Allegedly this happened during Paris Fashion Week. https://t.co/G5V6MnPim9 April 14, 2022

Rihanna & ASAP Rocky have supposedly split up



Apparently Rihanna broke up with him after she caught him cheating with Fenty footwear designer Amina Muaddi 😬 pic.twitter.com/X3r75uBU64 — Kurrco (@Kurrco) April 14, 2022

Βέβαια, η Muaddi αναρτά φωτογραφίες της εγκύου RiRi, η οποία δε σταματά να μιλά για τον σύντροφό της. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί διαφωνούν με την παραπάνω φήμη.

«Μπα, το ότι ο A$AP Rocky απάτησε τη Rihanna είναι από τις μεγαλύτερες αηδίες της ιστορίας», έγραψε κάποιος.

«Ακόμη κι εκείνοι που απατούν κατά συρροή δεν καταλαβαίνουν πώς και γιατί ο A$AP Rocky θα απατούσε τη Rihanna», κάποιος άλλος.

Άλλοι, αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ και τη μετατρέπουν σε memes. Μάλλον αυτούς στηρίζουμε περισσότερο.

"Hi Rihanna, it's a rocky situation… but you can come back to me ASAP" pic.twitter.com/LmHXX2hYGT — feranmi frimpong. (@prfera_wg) April 14, 2022