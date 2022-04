Η Viola Davis μιμήθηκε μια γνωστή έκφραση της Michelle Obama για να την υποδυθεί στο The First Lady

Η ηθοποιός προσπάθησε να μιμηθεί όσο καλύτερα μπορούσε την πρώην Πρώτη Κυρία και τα κατάφερε

Η Viola Davis υποδύεται τη Michelle Obama στη σειρά The First Lady, η οποία περιστρέφεται γύρω από τις ιστορίες τριών Πρώτων Κυριών των ΗΠΑ – πρωταγωνιστούν επίσης η Michelle Pfeiffer ως Betty Ford και η Gillian Anderson ως Eleanor Roosevelt – και, φυσικά, η ερμηνεία και το ταλέντο της βρίσκονται στο μικροσκόπιο. To έργο έκανε πρεμιέρα στις 17 Απριλίου.

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, οι χρήστες του Twitter πρόσεξαν συγκεκριμένες εκφράσεις που υιοθέτησε η ηθοποιός, στην προσπάθειά της να ενσαρκώσει την Obama. Συγκεκριμένα, εκείνη που ανασηκώνει τα φρύδια της.

Viola Davis might be going to hell Idk pic.twitter.com/poa2ebOrKc — Taylor (@LaborWithTaylor) April 17, 2022

Μιλώντας στο Vanity Fair, η Davis είχε αποκαλύψει πόσο άγχος ένιωθε. Ο ρόλος της συζύγου του 44ου Αμερικανού Προέδρου την τρόμαζε, και είναι λογικό.

«Φοβόμουν πολύ πως ο τρόπος που θα προσέγγιζα τη Michelle Obama, θα ήταν χάλια. Είναι icon. Όλοι ξέρουν πώς είναι εμφανισιακά και πώς μιλά, οπότε είμαι τρομοκρατημένη. Αλλά περισσότερο απ’ όλα, τρέμω για το τι θα πιστέψει. Δε θέλω να την προσβάλλω και να με παίρνει τηλέφωνα. Πρέπει να την κάνω να φαίνεται καλή».

Προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο αυτόν, άκουσε τα podcasts της Obama «πάνω από 100 φορές» και είδε αμέτρητα βίντεο για να τη μιμηθεί. Επίσης, μίλησε μαζί της και διάβασε τα απομνημονεύματά της, το best-seller "Becoming".

Κάποιοι fans απογοητεύτηκαν από την ερμηνεία της, ενώ άλλοι αναγνώρισαν το ταλέντο της.

michelle watching viola davis make those faces pic.twitter.com/Ab5xEKmLV1 April 17, 2022

Viola Davis is a great actor, one of the greatests to ever do it. Just because you find her performance in this show questionable doesn’t mean my girl ain’t talented. — tope (@liveauthentic_) April 17, 2022

Y’all do understand the director(s) make decisions on how a actor or actress executes a character, so this viola Davis lip thing was likely pushed on her. I keep seeing ppl in the comments blaming viola Davis when she most likely isn’t the one to blame. — Diahm. (@diahmEvans) April 17, 2022

trying not to see people talking shit about viola davis because she still is viola davis which is a compliment in and of itself pic.twitter.com/oOCX0HcVKw — erikaroy. 🍊 (olivia colman's version) (@oliviascolmans) April 17, 2022

Barack when he watches Viola Davis’s caricature of his wife pic.twitter.com/QjOUzCAdRW — rosechocglam (@rosechocglam) April 17, 2022