The First Lady: Είδαμε τα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς για τις πιο σημαντικές Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ

Είδαμε τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς, που έρχεται στο COSMOTE TV, στις 18 Απριλίου

Eleanor Roosevelt, Betty Ford, Michelle Obama. 3 Πρώτες Κυρίες που δεν έμειναν στη σκιά των συζύγων Προέδρων. 3 γυναίκες που χάραξαν τη δική τους πορεία, με τα ονόματά τους να έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

Η σειρά "The First Lady" είναι μία αποκαλυπτική απεικόνιση της αμερικανικής ηγεσίας, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από τις γυναίκες που πέρασαν από τον Λευκό Οίκο. Πολλές από τις ιστορικές αποφάσεις, που άλλαξαν τον κόσμο, έγιναν από τις χαρισματικές και σύνθετες Πρώτες Κυρίες, οι οποίες αρνήθηκαν να μείνουν στη σκιά των συζύγων τους.

3 γυναίκες σε 3 διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η Gillian Anderson έβαλε έξτρα δόντια για να είναι πιο πειστική ως Eleanor Roosevelt, σε μία εποχή που οι γυναίκες πήγαιναν μόνο σε σχολείο θηλέων και προετοιμάζονταν για έναν καλό και ωφέλιμο γάμο. Η Michelle Pfeiffer είναι η Betty Ford, μία γυναίκα που πήρε διαζύγιο στην αρχή των 70s, τότε που ήταν κάτι περισσότερο από ταμπού. Παντρεύτηκε τον Gerald Ford αλλά έφερε τη δική της ταυτότητα στον Λευκό Οίκο. Η Πρώτη Κυρία με την οποία είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι είναι η Michelle Obama, δηλαδή η Viola Davis, η οποία εμπνεύστηκε σίγουρα από τη φίλη της Michelle.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV στις 18 Απριλίου και εμείς πήραμε μία πρώτη γεύση από τα 3 πρώτα επεισόδια. Η βασική ιδέα είναι ότι σε κάθε επεισόδιο βλέπουμε παράλληλα τις ιστορίες των 3 κυριών, και όχι απαραίτητα με χρονολογική σειρά. Κάθε επεισόδιο εξιστορεί μία χρονική στιγμή, που είναι κοινή για τις γυναίκες. Πώς γνωρίστηκαν με τους Προέδρους των ΗΠΑ, πώς ήταν η μέρα του γάμου, τι συνέβαινε στη ζωή τους εκείνη την περίοδο. Μία κρίσιμη καμπή για τις ίδιες ήταν η μέρα που μπήκαν στον Λευκό Οίκο και προσπάθησαν να βρουν τη δική τους θέση εκεί.

Το κοινό στοιχείο των γυναικών είναι ότι αν και ήξεραν ότι η ζωή τους θα αλλάξει δραματικά (μετά την Προεδρία) δεν έμειναν πίσω. Μπορεί να ήταν το πρόσωπο που έγραφε τον λόγο του Προέδρου και αποτελούσε έμπνευση ή εκείνη που έκανε τις δημόσιες σχέσεις ή εκείνη που δημιουργούσε τη δική της ομάδα, με σκοπό να παλέψει για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους αλλά που φρόντισαν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους στις νέες συνθήκες.

Τα πρώτα 3 επεισόδια

Κάθε επεισόδιο είναι και μία σημαντική ιστορία, κοινή για τις γυναίκες. Στο πρώτο γνωρίζουμε τους χαρακτήρες, αλλά όχι από την αρχή της ιστορίας. Οι γυναίκες βρίσκονται στη φάση λίγο πριν οι σύζυγοι αναλάβουν την προεδρία και βλέπουμε τη μεταξύ τους σχέση αλλά και τη δική τους δυσκολία να αποδεχθούν τα νέα δεδομένα.

Στο πρώτο επεισόδιο, η Michelle Obama μπαίνει στον Λευκό Οίκο και ξεναγείται από την προηγούμενη ένοικο, Laura Bush. Μία λεπτομέρεια που δεν περνά απαρατήρητη (κυρίως από την Obama) είναι ο πίνακας με τον μαύρο σκλάβο. Αντίστοιχα, η Eleanor Roosevelt γράφει τους λόγους του άντρα της και φροντίζει την αρκετά καταπονημένη υγεία του. Τέλος, η κυρία Ford δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά της σε έναν Λευκό Οίκο που δεν δείχνει να της έχει καμία εμπιστοσύνη.

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται η συνειδητοποίηση της νέας κατάστασης και η εύρεση του ρόλου τους στον Λευκό Οίκο. Η Roosevelt θέλει να επιλέξει τα καθήκοντά της, έρχεται κοντά στο λαό ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται στον σύζυγό της («Είμαι η γυναίκα σου και όχι κάποια από τις φιλενάδες σου»). Η Betty Ford αρνείται να υπακούσει το προσωπικό του Λευκού Οίκου και παίρνει τις δικές της αποφάσεις, δουλεύοντας στις δημόσιες σχέσεις του συζύγου της, χωρίς να χάσει την δυναμική και ιδιαίτερη προσωπικότητά της. Η Obama, ως η πιο σύγχρονη περίπτωση όλων, δημιουργεί τη δική της ομάδα και μπαίνει ενεργά σε διάφορα θέματα, διατηρώντας το επάγγελμα από το οποίο ξεκίνησε. Αυτό της δικηγόρου.

Το τρίτο επεισόδιο είναι μία βουτιά στις παιδικές και νεαρές ενήλικες ζωές των τριών γυναικών. Είναι σίγουρα το πιο συναισθηματικό, γιατί μαθαίνουμε το οικογενειακό τους background, από πού ξεκίνησαν, αν σπούδασαν και πώς γνώρισαν τους μελλοντικούς Προέδρους των ΗΠΑ. Η ιστορία που ξεχωρίζει σίγουρα είναι εκείνη της Betty Ford, η οποία γνώρισε τον Gerald ενώ ήταν παντρεμένη και αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, πριν από περίπου 50 χρόνια.



Το πρόβλημα με τη σειρά "The First Lady" είναι ότι είμαστε τόσο εξοικειωμένοι πλέον με το να βλέπουμε ιστορικά (ή και σύγχρονα) πρόσωπα να μεταφέρονται στη μικρή ή μεγάλη οθόνη, που είμαστε αυστηροί κριτές. Οι βασιλικές και πολιτικές προσωπικότητες του "The Crown", οι ταινίες για τις Grace Kelly, η Diana και τα πολλά πρόσωπα της Margaret Thatcher, μας έχουν επιτρέψει να μάθουμε πολλά για τις ζωές τους αλλά και για τα ποια πρόσωπα θα ήταν οι καλύτερες επιλογές για τον ρόλο.

Αυτό που λείπει από τη σειρά, κατά τη δική μου άποψη, είναι το βάθος στα συναισθήματα. Ενώ βλέπουμε βαθιά προσωπικές στιγμές των γυναικών, ως ενήλικες αλλά και σε μικρότερη ηλικία, υπάρχει μία εμμονή με τα ιστορικά στοιχεία και με την ομοιότητα στην εμφάνιση. Θα μπορούσα να δω την Anderson ως Roosevelt και χωρίς έξτρα δόντια, που την κάνουν να μοιάζει με τη Thatcher που υποδύθηκε πριν από 10 χρόνια. Τα πρώτα 3 επεισόδια είναι κάπως άνευρα, αλλά μας δίνουν αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις ζωές των Πρώτων Κυριών, (ακόμα και αν γίνεται ταυτόχρονα για όλες), ενώ οι Πρόεδροι έχουν συμπληρωματικό ρόλο σε αυτές τις ιστορίες.

Να πούμε βέβαια ότι οι Kiefer Sutherland, Aaron Eckhart και O-T Fabenle είναι αρκετά καλές επιλογές. Μπορεί η πορεία της σειράς να διαψεύσει την αρχική εικόνα και να μπούμε πιο βαθιά στην ψυχοσύνθεση των γυναικών. Μιλάμε ωστόσο για 3 σπουδαίες ηθοποιούς (την παραγωγή έχει αναλάβει η Viola Davis), που έχουν μπει στο πετσί του ρόλου, και ένα εξαιρετικό cast με τους: Dakota Fanning, Lily Rabe, Judy Greer, Kate Mulgrew, Ellen Burstyn, Jackie Earle Haley και πολλούς ακόμα.