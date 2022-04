Jimmy Savile: A British Horror Story: Η φρικιαστική ιστορία της κακοποίησης 400 ατόμων από το μεγαλύτερο βρετανικό είδωλο

Ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τη σοκαριστική ιστορία κακοποίησης από ένα pop icon της Αγγλίας

Γίνεται να περάσεις όλη σου τη ζωή ως pop icon της Αγγλίας για 55 συναπτά χρόνια; Γίνεται να έχεις πολύ στενές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, να σε χρίζουν ιππότη και να σε λατρεύουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας; Γίνεται να είσαι το σύμβολο της τηλεόρασης και της φιλανθρωπίας επί δεκαετίες; Γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ είσαι παιδεραστής και κακοποιείς ανθρώπους που είναι άρρωστοι, στα νοσοκομεία που εσύ έχεις φτιάξει;

Το Netflix ξεδιπλώνει μία σοκαριστική υπόθεση κακοποιήσεων, που συνέβαινε επί 55 χρόνια (σχεδόν) μπροστά στα μάτια όλων αλλά που είδε το φως μετά τον θάνατο του Jimmy Savile. Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε δύο 90λεπτα επεισόδια, από το πώς δημιουργείται ένα τέρας μέχρι τη σύλληψη που τελικά κρίθηκε άκυρη. Βλέπουμε ατελείωτο υλικό από τις δύο εκπομπές-ρεκόρ που έκανε. Το μουσικό Top of the Pops, που ανέδειξε τους Rolling Stones και τους Beatles αλλά και το "Jim'll Fix It", που εκπλήρωνε παιδικές ευχές, όσο τρελές και αν ήταν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα παιδιά τον έβλεπαν σαν τον Άγιο Βασίλη.

Υλικό από εκπομπές όπου ήταν καλεσμένος και δεν απαντούσε ποτέ σε προσωπικές ερωτήσεις, οι συναντήσεις του με τη βασιλική οικογένεια και τον Πάπα, η αλληλογραφία και ο συμβουλευτικός του ρόλος με τον Κάρολο. Η επιμονή της Πρωθυπουργού Θάτσερ να χριστεί Sir και η παγκόσμια λατρεία του κοινού που έβλεπε στον Jimmy Savile έναν άνθρωπο που εκπληρώνει ευχές και συγκεντρώνει συνέχεια εκατομμύρια για την ανέγερση νοσοκομείων, σχολείων και ορφανοτροφείων.

Οι φήμες για παιδοφιλία τον ακολουθούσαν από πάντα. Η τρομερά εκκεντρική εικόνα και προσωπικότητά του, η σιγή ιχθύος γύρω από την προσωπική του ζωή και η απουσία κάποιας γυναίκας, δημιουργούσαν ερωτηματικά για το lifestyle του. Ο ίδιος φυσικά αρνιόταν με επιμονή κάθε κατηγορία ή φήμη και υποστήριζε ότι δεχόταν συχνά γράμματα μίσους, τα οποία έστελνε πάντα στην αστυνομία. Μιλάμε φυσικά και για την εποχή όπου δεν υπήρχε Ίντερνετ.

Ωστόσο, υπάρχουν τηλεοπτικές στιγμές που κάπως προδίδουν το μυστικό του, αλλά με υπαινικτικούς τρόπους. Οι αναφορές σε ανήλικα κορίτσια (που τότε ήταν απλώς ένα χοντροκομμένο αστείο που «περνούσε») αλλά και σε δίκες που πρόκειται να έχει, ακούγονταν απλά ως αστείο και όχι ως έμμεση παραδοχή ενοχής.

Η βαθιά σχέση του με την Καθολική Εκκλησία και η πίστη που είχε μέχρι το τέλος (όταν τον βρήκαν νεκρό, είχε τα δάχτυλά του σταυρωμένα), τον είχαν βοηθήσει να αναπτύξει μία αρρωστημένη φιλοσοφία ζωής. Όταν φτάσεις στον Άγιο Πέτρο και σου πει ότι δεν μπορείς να μπεις γιατί έκανες πολύ κακό, εσύ θα του δείξεις και τα καλά που έκανες. Αυτός ήταν μάλλον και ο λόγος που είχε εμμονή με τη φιλανθρωπία και τη συγκέντρωση εκατομμυρίων. Λειτουργούσαν ως αντίβαρο στην κακοποιητική δράση που είχε επί 55 χρόνια. Ο Θεός θα τον συγχωρούσε τον αμαρτωλό, εφόσον είχε κάνει και καλό σε τόσο κόσμο.

Ο δημοσιογράφος Meirion Jones ξεσκέπασε ένα σκάνδαλο μεγατόνων μετά τον θάνατό του, και μετά την άρνηση του BBC να συμμετάσχει σε αυτό. Τουλάχιστον 400 άτομα κατήγγειλαν τον Jimmy Savile για βιασμό ή παρενόχληση, και κάποιες μαρτυρίες 11χρονων παιδιών προκαλούν ανατριχίλα, αλλά κυρίως οργή. Οργή για το ότι κανείς δεν τολμούσε να ερευνήσει το θέμα όταν συνέβαινε και ήταν απλώς φήμες στον αέρα. Οργή για τα παιδιά που έμειναν απροστάτευτα και έπρεπε να περάσουν δεκαετίες βλέποντας τον βιαστή τους να λατρεύεται από όλους. Οργή για μία κοινωνία που έκλεινε τα μάτια της σε έναν άνθρωπο, που θα τον έβλεπες στον δρόμο και θα τον φοβόσουν.

Το κοινό πάντως αποκαθήλωσε, έστω και μετά θάνατον, ένα είδωλο που βρισκόταν στην κορυφή επί δεκαετίες (όσο και η δράση του ως θύτη). Ξηλώθηκαν επιγραφές που τιμούσαν τη μνήμη του και η δικαίωση ήρθε, αν και ήταν πια αργά.