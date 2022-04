Short-Ass Movie: Το Netflix έφτιαξε κατηγορία για ταινίες μικρής διάρκειας χάρη στον Pete Davidson

Ο Pete Davidson έδωσε την καλύτερη ιδέα στο Netflix και τώρα θα έχουμε συγκεντρωμένες όλες τις ταινίες μικρής διάρκειας

Μήπως είσαι από εκείνους που αρνούνται να πάνε σινεμά ή να αράξουν στον καναπέ αν η ταινία ξεπερνά τα 90 λεπτά διάρκειας; Μήπως οτιδήποτε ξεπερνά τη μιάμιση ώρα είναι για εσένα Μπεν Χουρ;

Ο Pete Davidson μόλις έδωσε τη λύση με ένα ξεκαρδιστικό τραγούδι-σκετς που παρουσίασε στο Saturday Night Live το προηγούμενο Σάββατο. Το "Short-Ass Movies" είναι μία ωδή στις σχετικά μικρές ταινίες, για όλους εμάς που δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε ανοιχτά τα μάτια μας μετά το πέρας των 90, άντε 100 λεπτών.

Ο Pete Davidson παραπονιέται μαζί με τον μουσικό Gunna και τον ηθοποιό Simon Rex για τις 4ωρες ταινίες του Netflix (και όχι μόνο) και μόνο δίκιo τους δίνουμε. Η καλύτερη στιγμή του σκετς, είναι όταν ο Dirt Nasty ρωτά τον Davidson για τη διάρκεια της ταινίας του "The King of Staten Island". Ο Davidson απαντά αμήχανα: «2 ώρες και 17 λεπτά αλλά τα χρειαζόμασταν αυτά τα λεπτά». Το SNL τουίταρε το συγκεκριμένο μουσικό σκετς και ο λογαριασμός του Netflix στο Twitter (το γνωστό Netflix is a Joke) το βρήκε πολύ καλή ιδέα δίνοντας το λινκ για τη νέα κατηγορία "short-ass movies".

Αν μπεις, θα βρεις όλες τις ταινίες από κάθε είδος που είναι μικρές σε διάρκεια, για να μην χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Θες θρίλερ, θες κάτι ρομαντικό, θες μία παιδική ταινία; Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Pete Davidson και το SNL για την πολύ καλή ιδέα.