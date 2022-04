The Staircase: Ο Colin Firth επιστρέφει με την πιο γνωστή σειρά true crime των τελευταίων δεκαετιών

Η σειρά true crime που έγινε γνωστή πριν 10 χρόνια και εξιχνιάζει ένα απίστευτο έγκλημα

Θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς τον Colin Firth ως πιθανό δολοφόνο της συζύγου του; Ούτε κι εμείς. Αλλά το ίδιο συνέβη και με τον Michael Peterson, τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων στη βόρεια Καρολίνα, το 2001.

Όταν η σύζυγός του Kathleen σκοτώνεται μετά από πτώση στις σκάλες του σπιτιού, η αστυνομία δεν πείθεται και συλλαμβάνει τον σύζυγό της, θεωρώντας ότι την έχει σκοτώσει εν ψυχρώ. Τη γυναίκα υποδύεται η Toni Colette και τα δύο τους παιδιά ο Patrick Schwarznegger και η Sophie Turner.

Όσο προχωρούν οι έρευνες, τόσο περισσότερο φοβάται ο Patrick για αυτά που θα βγουν στο φως. Σε ένα flashback, η Kathleen δείχνει να ξέρει ότι υπάρχουν περισσότερα στον σύζυγό της, από όσα φαίνονται. Η σειρά "The Staircase" βασίζεται στη γαλλική σειρά ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε το 2004, με τον ίδιο τίτλο, από τον Jean-Xavier de Lestrade. Αρκετά μπροστά από την εποχή του, θεωρήθηκε ο «Νονός» του true crime και τώρα επιστρέφει μέσα από το HBO Max και ένα καταπληκτικό cast (αν και ο Colin Firth αρκεί).

Ο ηθοποιός όμως απέχει πράγματι από αυτό το είδος και δεν τις βλέπει ούτε στο Netflix. «Αν και δυσκολεύτηκα να το αποδεχθώ, το σενάριο ήταν τόσο ζωντανό. Στην ηλικία που είμαι, αυτό που ζητάς από ένα σενάριο (και έχω διαβάσει αμέτρητα) είναι να έχει ζωή και να μην παίρνει τον εύκολο δρόμο». Αν σκεφτείς ότι αυτός είναι ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος εδώ και 25 χρόνια και δεν του δόθηκαν εξαρχής όλα τα επεισόδια, ξέρεις ότι αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για τον Firth. Το cast συμπληρώνουν οι: Michael Stuhlbarg (ο πατέρας στο "Call Me By Your Name"), η Juliette Binoche και η Parker Posey. Λίγη υπομονή μέχρι τις 5 Μαίου.