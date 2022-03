Ο Timothée Chalamet ετοιμάζει ταινία για τον κανιβαλισμό με τον Luca Guadagnino. Armie Hammer ακούς;

Το Call Me By Your Name ακυρώθηκε, αλλά ετοιμάζεται ταινία για σεξουαλικό κανιβαλισμό

Ο Timothée Chalamet ετοιμαζόταν να κάνει το sequel του "Call Me By Your Name" με τον συμπρωταγωνιστή του Armie Hammer και τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino. Μέχρι που οι κατηγορίες για τον Hammer περί σεξουαλικού κανιβαλισμού ακύρωσε τα πάντα.

Ο Armie Hammer έφαγε κανονικό cancel και αποκλείστηκε (δικαίως) από όλα τα επαγγελματικά projects. Οι δύο πρώην συνεργάτες του, ωστόσο, αποφάσισαν να συνεργαστούν, έστω και χωρίς τον Hammer. Η ειρωνεία είναι ότι ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία ταινία που περιγράφει τον σεξουαλικό κανιβαλισμό μίας γυναίκας, της οποίας τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η ταινία Bones and All βασίζεται σε ομώνυμο βιβλίο, με πρωταγωνίστρια την Maren, που υποδύεται η Taylor Russell. Η Maren έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα της, και προσπαθεί να επιβιώσει στο κοινωνικό περιθώριο, ενώ προσπαθεί να χαλιναγωγήσει τα κανιβαλιστικά της ένστικτα. Είναι τρελή σύμπτωση ή απλά ένστικτο για το τι θα ακολουθούσε; Άγνωστο.

Η ταινία βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραγωγής και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2023. Θα είναι επίσης η πρώτη ταινία για τον Ιταλό σκηνοθέτη που γυρίζεται σε αμερικανικό έδαφος. Προς το παρόν, έχουμε μία φωτογραφία από τα γυρίσματα.