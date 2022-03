And Just Like That... ανακοινώθηκε ο 2ος κύκλος της σειράς. Θέλουμε να τον δούμε;

Ο 2ος κύκλος είναι εδώ και ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερος από τον πρώτο

Όχι ότι δεν το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά η συνέχεια του Sex and the City ετοιμάζει τον 2ο κύκλο της. Είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγινε η σειρά με τα υψηλότερα views σε πρεμιέρα στο HBO Max.

«Είμαι πανευτυχής και ενθουσιασμένος που θα διηγηθώ περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους ζωντανούς και τολμηρούς χαρακτήρες- που ενσαρκώνονται από αυτούς τους δυνατούς και καταπληκτικούς ηθοποιούς. Έχουμε ενθουσιαστεί όλοι. Και έτσι απλά... η σεξουαλική μας ζωή επιστρέφει», ανακοίνωσε ο δημιουργός Michael Patrick King.

Το ίδιο επεσήμανε και η επικεφαλής του περιεχομένου του HBO Max, Sarah Aubrey. Όπως δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την "πολιτιστική συζήτηση" που ξεκίνησε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι μας επιφυλάσσει για τη 2η σεζόν!»».

Το "And Just Like That" ξαναβρήκε τη γνωστή παρέα (εκτός της Samantha φυσικά) ενώ διανύει τη δεκαετία των 50. Νέοι προβληματισμοί, νέες ιστορίες, νέα πρόσωπα που πλαισιώνουν τις Carrie, Miranda και Charlotte. Ωστόσο η σειρά έμοιαζε συχνά να καταβάλει προσπάθεια να φανεί επίκαιρη προσπαθώντας να χωρέσει -σχεδόν με το ζόρι- όλα τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα σε 40λεπτα επεισόδια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές που μας προκάλεσαν αμηχανία και ίσως θα θέλαμε διαφορετική προσέγγιση σε διάφορα θέματα, παραμένουμε fans και θέλουμε να δούμε πώς θα συνεχίσουν οι 3 φίλες.

Το θέμα του Mr. Big (Chris Noth) έληξε ούτως ή άλλως, μετά τον θάνατό του στο 1ο επεισόδιο και δεν θα χρειαστεί να διαχειριστούν με κάποιον τρόπο τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Από την άλλη, ο ξαφνικός θάνατος του Willie Garson (Stanford) δεν θα μεταφραστεί και σε τηλεοπτικό θάνατο. Η μόνιμη μετακόμισή του στην Ιαπωνία και το διαζύγιο με τον Anthony έφερε το αναγκαστικό τέλος του ρόλου. «Δεν σκοπεύουμε να τον σκοτώσουμε», είπε ο King στο Deadline. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει μέλλον για τη σχέση της Carrie με τη Samantha, και πώς θα μεταφραστεί οπτικά αυτό, καθώς σε όλη την πρώτη σεζόν η Samantha είχε παρουσία μόνο μέσω μηνυμάτων. Υπομονή, λοιπόν, μέχρι τον δεύτερο κύκλο.