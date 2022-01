Η δολοφονία της Aisling Murphy συνεχίζει να εξοργίζει: Οι μαζικές διαμαρτυρίες και οι σκληρές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας

Η βία κατά των γυναικών εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον πλανήτη και αποτελεί τη νέα πανδημία, σύμφωνα με τα στατιστικά, τους αριθμούς και τους ειδικούς.

Μία ακόμη γυναίκα έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή της από τα χέρια ενός άνδρα. Δεν έχει σημασία σε ποιο γεωγραφικό σύνορο και σε ποια ακριβώς συντεταγμένη του πλανήτη. Σημασία έχει ότι ήταν γυναίκα, λεγόταν Aisling Murphy, ήταν μόλις 23, δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα μουσικός.

Η Murphy το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, στραγγαλίστηκε σε ένα μονοπάτι στο κανάλι κοντά στην πόλη Tullamore της Ιρλανδίας όταν βγήκε για jogging. Η δολοφονία της δεν έγινε στο σκοτάδι, όπως πολλοί συνηθίζουν να λένε, αν και δεν έχει καμία απολύτως σημασία η χρονική στιγμή. Συνέβη στις 4:00 μ.μ., όσο έξω είχε ακόμη φως κι έγινε στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου μία ακόμη γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη είχε χάσει τη ζωή της το 1996.

Η δολοφονία της θυμίζει όσες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά και στη χώρα μας, όπως και σε κάθε άλλη στον πλανήτη. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα περίπου 30 χρονών που θεωρείται βασικός ύποπτος για τον φόνο της ενώ ο θάνατος της 23χρονης οδήγησε σε συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άτομα στο Δουβλίνο, το Μπέλφαστ, το Κορκ, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο. Όλες οι συγκεντρώσεις έγιναν συμβολικά στις 4:00 το απόγευμα, την ώρα περίπου που η Aisling Murphy δολοφονήθηκε.

Η δολοφονία της Aisling Murphy έχει «ενώσει τη χώρα με αλληλεγγύη και με αποστροφή στη βία κατά των γυναικών», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας αλλά αυτό φυσικά δεν είναι αρκετό. Την Παρασκευή χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν με κεριά και πανό, κρατώντας τα χέρια τους σε ταμπλό τη φράση: "She was going for a run".

Oι δρόμοι γέμισαν ασφυκτικά όλο το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο γύρω από το σημείο της δολοφονίας της, αλλά και στις πρωτεύουσες του Δουβλίνου και του Μπελφαστ, περνώντας το μήνυμα της ενότητας απέναντι στη βία κατά των γυναικών. Πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν νωρίτερα ως ένδειξη πένθους ενώ o πρωθυπουργός της Ιρλανδίας τονίζει ότι θα τηρηθεί «μηδενική ανοχή» απέναντι στο φαινόμενο.

Εκείνο που ήταν ωστόσο, το πιο σημαντικό ήταν ότι για πρώτη φορά δόθηκε τόσο μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σωστής ανατροφής και επιμόρφωσης των αγοριών και πως «πρέπει εμείς οι άνδρες και τα αγόρια να αναλογιστούμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στις γυναίκες».

Σύμφωνα με τα στατιστικά, το 2020 το 79% των θυμάτων στην Ιρλανδία ήταν γυναίκες ενώ το 2019 το 99.4% των υπόπτων για σεξουαλική βία κατά των γυναικών ήταν άνδρες. Το 2020 δολοφονήθηκαν 6 γυναίκες στη χώρα αλλά το 2019 ο μέσος όρος των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από ανδρικά χέρια, έφτασε στο 18.4%. Το 2018 ήταν στο 22.5% ενώ το 2017 στο 35.2%.

Από το 1996 μέχρι σήμερα μόνο στην Ιρλανδία έχουν δολοφονηθεί 242 γυναίκες, με το 62% από αυτές να έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στο σπίτι τους, ενώ οι 9 στις 10 γνώριζαν τον δράστη. Τα νούμερα είναι τρομακτικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Όχι, μόνο φέτος, πέρσι ή πριν 5 χρόνια. Οι γυναικτονίες γίνονταν πάντα κι εν ψυχρώ αλλά τώρα μάθαμε τις λέμε με το όνομά τους με μηδενική ανοχή.