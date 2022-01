H Michelle Obama έγινε 58 και το γιόρτασε με Stevie Wonder

H Michelle Obama έγινε 58 και τα γενέθλιά της ήταν τόσο λαμπερά όσο η πρωτοχρονιάτικη φωτογραφία της με τον Barack.

Η Michelle Obama τη Δευτέρα γιόρτασε την προσωπική της πρωτοχρονιά και το γιόρτασε, χορεύοντας το "Happy Birthday" του Stevie Wonder σε ένα video που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έγραψε στη λεζάντα του video: «Στα γλυκά 58 μου» ενώ τη βλέπουμε να λικνίζεται μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων, προτού ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους followers της για την «έκρηξη αγάπης».

Όπως πρόσθεσε στο post της: «Είτε στείλατε μήνυμα, είτε mail, είτε δημοσιεύσατε στα social media, κάθε ευχή γενεθλίων που έλαβα σήμερα, σήμαινε πολλά για μένα. Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω τόσους πολλούς ανθρώπους να με υποστηρίζουν. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει αυτή η νέα χρονιά».

O Barack φυσικά της ευχήθηκε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, κάνοντας ένα τρυφερό tweet με μια φωτογραφία όπου οι δυο τους είναι στην παραλία κι εκείνος τη φιλάει στο μάγουλο. Όπως γράφει: «Χρόνια πολλά, Michelle. Αγάπη μου, σύντροφέ μου, καλύτερη μου φίλη...».

Happy birthday, Michelle.



My love, my partner, my best friend... pic.twitter.com/5oDMOgcsWI