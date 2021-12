Τα αγαπημένα πράγματα του Obama για το 2021

Ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου, και δεν εννοούμε τα Χριστούγεννα. Αναφερόμαστε στον Barack Obama που δημοσίευσε τις λίστες με τα αγαπημένα του 2021. Είναι η ετήσια συνήθειά του, που δε μας έχει κουράσει – ακόμη.

«Τις επόμενες ημέρες, θα μοιραστώ τις λίστες με τα αγαπημένα μου βιβλία, μουσική και ταινίες. Η τέχνη πάντα τρέφει την ψυχή. Αλλά για εμένα, η μουσική και οι ιστορίες ήταν αναγκαίες, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημικής χρονιάς – ένας τρόπος να συνδεθούμε ακόμη κι από μακριά», έγραψε στα social media. «Αφού αυτά είναι τα έργα που όντως άκουσα, είδα η διάβασα, είμαι σίγουρος πως έχασα πράγματα που αξίζουν».

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ διάβασε από τα απομνημονεύματα της Michelle Zauner, Crying in H Mart και το Aftershocks της Nadia Owusu, μέχρι το Cloud Cuckoo Land του βραβευμένου με Pulitzer Anthony Doerr. Είδε το Power of the Dog και το Last Duel, λάτρεψε το Pig και το The Worst Person In The World.