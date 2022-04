H Jennifer Grey για τις πλαστικές στη μύτη, την ανύπαρκτη χημεία με τον Swayze και τον έρωτα με τον Johnny Depp

Η 62χρονη σήμερα ηθοποιός μιλάει ανοιχτά για τις πλαστικές επεμβάσεις στη μύτη της αλλά και για τις σχέσεις με μερικούς από τους πιο σημαντικούς άνδρες της ζωής της

Τη γνωρίσαμε ως "Baby" στην ταινία Dirty Dancing του 1987. Ήταν το πλουσιοκόριτσο που έκανε διακοπές με την οικογένειά του σε ένα θέρετρο, όταν γνώρισε τον Patrick Swayze που της έμαθε να χορεύει το θρυλικό, πια, "The Time of My Life". Περίπου 35 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας, η 62χρονη πλέον Jennifer Grey έδωσε στο People μια αποκαλυπτική συνέντευξη για όσα έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή της, εκφράζοντας το πώς αισθάνεται σήμερα.

Η ηθοποιός, η οποία είναι κόρη του βραβευμένου με Oscar και διάσημου από τον ρόλο του Kober στο θρυλικό Καμπαρέ, Joel Grey, αποφάσισε να μιλήσει μεταξύ άλλων και για τις πλαστικές που έκανε στη μύτη, οι οποίες για μερικούς την έκαναν «αγνώριστη» αλλά και για τις σχέσεις της με τους Johnny Depp και Matthew Broderick.

«Nobody puts Baby in the corner»! H ατάκα, που μεταφράζεται ως «Κανείς δεν βάζει την Baby στη γωνία», παραμένει από τις διασημότερες του παγκόσμιου κινηματογράφου ενώ η Grey σήμερα επανατοποθετείται και όπως λέει, «επιθυμεί πλέον να πάρει όσο περισσότερο χώρο μπορεί» για να βγει από τη γωνία.

Στο νέο της βιβλίο "Out of the Corner", θίγει όλα τα παραπάνω ενώ παράλληλα μιλάει για την ανύπαρκτη χημεία της με τον Patrick Swayze.

Οι πλαστικές στη μύτη

Αναφερόμενη στις πλαστικές της στη μύτη, δηλώνει: «Ξόδεψα τόση πολλή ενέργεια, προσπαθώντας να καταλάβω τι έκανα λάθος, γιατί με έδιωξαν από το βασίλειο (του κινηματογράφου). Αυτό είναι ψέμα. Εγώ έδιωξα τον εαυτό μου», λέει ενώ σχολιάζει πως όταν έκανε τη δεύτερη πλαστική, ο Michael Douglas δεν την αναγνώρισε καν σε πρεμιέρα.

Η επιλογή αυτή ωστόσο είναι κάτι που μέχρι σήμερα δεν μετανιώνει. «Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκα δημοσίως. Στα μάτια του κόσμου, δεν ήμουν πια ο εαυτός μου. Ήμουν τόσο στενοχωρημένη με τη μητέρα μου, που πάντα μου έλεγε ότι πρέπει να φτιάξω τη μύτη μου. Εγώ, όμως, σκεφτόμουν: "Είμαι αρκετά όμορφη, δεν χρειάζεται". Εκείνη έλεγε, "Είναι πολύ δύσκολο να σε πάρουν σε ταινίες. Πρέπει να τους το κάνεις πιο εύκολο". Έκανα την πλαστική και κατάλαβα ότι είχε δίκιο. Κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξεις το όνομά σου και να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, αυτό ήταν το φυσιολογικό. Δεν μπορούσες να είσαι gay, ούτε Εβραίος. Απλώς προσπαθούσες να προσαρμοστείς σε ό,τι πίστευε η πλειοψηφία». Η Grey είπε μάλιστα πως ακόμη και ο Andy Warhol είχε γράψει για τη νέα της εικόνα και την αλλαγή στη μύτη της σε ένα βιβλίο του, το οποίο η ίδια είχε αποκαλέσει ως κάτι το «ταπεινωτικό».

Η ανύπαρκτη χημεία με τον Swayze και η παθιασμένη σχέση με τον Depp

Η star μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της, επιβεβαιώνοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ τους πίσω από τις κάμερες δεν ήταν καλή.

«Ακριβώς όπως η Baby με τον Johnny που δεν έπρεπε να είναι μαζί. Δεν ταίριαζαν. Το γεγονός ότι έπρεπε να ταιριάξουμε δημιούργησε μια ένταση. Γιατί συνήθως όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν, απλώς προχωράνε, εμείς αναγκαζόμασταν να είμαστε μαζί. Και αυτό δημιουργούσε τριβή. Αν μπορούσα να του πω κάτι τώρα, θα ήταν: "Λυπάμαι τόσο πολύ που δεν κατάφερα απλώς να εκτιμήσω και να απολαύσω αυτό που ήσουν, αντί να εύχομαι να ήσουν αυτό που ήθελα"».

Πολλοί μάλιστα τότε τους ήθελαν ζευγάρι στη ζωή, αλλά όπως σπεύδει να ξεκαθαρίσει: «Εκείνος ήταν παντρεμένος και πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του κι εγώ πολύ απασχολημένη με τον Matthew Broderick». Μετά τον χωρισμό της με τον Broderick, ο οποίος στην πορεία παντρεύτηκε την Sarah Jessica Parker, η Grey έβγαινε με τον Jonny Depp για τον οποίο σχολιάζει:

«Υπήρχε πάθος, ήταν σαν μια φωτιά. Κυριολεκτικά έλεγα μέσα μου, "Πλάκα μου κάνεις; Δεν έχω ξαναδεί άντρα σαν αυτόν". Σκεφτόμουν συνεχώς πως επιτέλους αποζημιώνομαι για τα δύσκολα που μόλις πέρασα».

Η νέα της βιογραφία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου, φέρνοντας στο φως πολλά παραπάνω στοιχεία για τη ζωή της.