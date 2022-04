Θες να φορέσεις Mary-Janes, αλλά είναι πολύ girly για 'σενα; Όχι πια!

Τους τελευταίους μήνες το Twee στιλ αναβιώνει στο Tik Tok και ένα από τα αγαπημένα και must have items του look είναι τα παπούτσια σε στιλ Mary Jane.

Αν κάποιος αναζητήσει την προέλευση του αγγλικού όρου "twee", ο όρος εμφανίζεται στα ήδη από το 1905 ως η παιδική προφορά της λέξης "sweet" και βασικά περιγράφει οτιδήποτε δείχνει φινετσάτο και μικροσκοπικό. Αργότερα η λέξη χρησιμοποιήθηκε στην μόδα κατά τη δεκαετία του 1980 για να περιγράψει παιδικά, αλλά ταυτόχρονα θηλυκά ρούχα.

Τo Twee ως τάση κυριάρχησε την δεκαετία του 2010, την εποχή που στο Ηνωμένο Βασίλειο η Alexa Chung καθιερώθηκε ως It Girl. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά;

Ο λόγος είνα πως τους τελευταίους μήνες το στιλ αναβιώνει στο Tik Tok και ένα από τα αγαπημένα και must have items του look είναι τα παπούτσια σε στιλ Mary Jane.

To «πρόβλημα» ξεκινάει αν σας αρέσουν τα Mary Janes αλλά δεν θέλετε ένα look που να δείχνει πολύ girly. Mάθετε λοιπόν ότι τα Mary Janes έχουν επιστρέψει πιο «ενήλικα» και κομψά και μπορούν να φορεθούν από όλες!

Οι περασμένες σεζόν ήταν αφιερωμένες σε αυτά ξεκινώντας από την εμμονή του fashion crowd με τα chunky Mary Janes του brand Νodaleto. Aυτό που ακολούθησε ήταν Mary Janes flat, ή με τακούνια και πλατφόρμα, σε ουδέτερα χρώματα ή με ανατρεπτικές αποχρώχεις, ακόμα και με prints όπως γαλλικό Vichy καρό.

Φυσικά φορέθηκαν με κάθε δυνατό συνδυασμό, από cropped jeans και μίνι φούστες, με καλτσες και καλσόν με σχέδια, αλλά και στα πιο ενδιαφέροντα σύνολα. Οι Γαλλίδες τους έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης (άλλος ένας λόγος που μας κάνει να θέλουμε ένα ζευγάρι asap)

Κάπως έτσι ανακαλύψαμε νέους τρόπους να τα φοράμε. Τρόποι που ξεφεύγουν από το girly και παιδικό, χωρίς να χάνουν τον preppy χαρακτήρα.

Δείτε πώς να τα φορέσετε.

1. Aβίαστα cool

2. Sporty

3. Με blue jeans

4. Mε statement φόρεμα