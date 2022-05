Το fashion icon του «Sex and the City» και της ζωής γενικότερα, η Sarah Jessica Parker, πήγε στο Met Gala του 2022 με ένα ξεχωριστό look

Η Sarah Jessica Parker, πήγε στο Met Gala και ήταν μία από τις 3-4 παρουσίες της βραδιάς που κατάλαβε πραγματικά τη θεματική -όχι πως αυτό ήταν έκπληξη. Η SJP εντυπωσίασε με ένα ξεχωριστό look που απέτινε φόρο τιμής στην Elizabeth Hobbs Keckley, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα σχεδιάστρια μόδας στον Λευκό Οίκο.

Το look ήταν εμπνευσμένο από ένα σύνολο της δεκαετίας του 1860 από την Keckley, μια πρώην σκλάβα που έγινε σχεδιάστρια και η οποία συνήθιζε να ράβει φορέματα για την πρώην Πρώτη Κυρία Mary Todd Lincoln και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες.

Το θέμα της έκθεσης ήταν «In America: Anthology of Fashion», και η Parker επέλεξε να εμφανιστεί με ασπρόμαυρο καρό gown του Christopher John Rogers στο Metropolitan Museum of Art. Συνδύασε το φόρεμα με γόβες από την ομώνυμη σειρά παπουτσιών της.

Η εμφάνισή της στο Met Gala δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς ένα ιδιαίτερο χτένισμα, από τα επιβλητικά στα οποία μας έχει συνηθίσει. Το updo της ήταν στολισμένο μάλιστα με ένα επίσης ασπρόμαυρο φτερωτό καπέλο με ένα προσαρμοσμένο πέπλο διακοσμημένο με μαύρες πέτρες.

Η Parker αποκάλυψε πρόσφατα στη Vogue πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να είναι εντός θέματος.

«Το μόνο που σκέφτομαι είναι το θέμα και η έμπνευση», είπε. «Όποτε πηγαίνω στο Met Gala, δεν καταλαβαίνω πώς όλοι οι άλλοι δεν πέρασαν 7 έως 10 μήνες δουλεύοντας στο σύνολο τους. Λέω, "Πώς δεν φτάνεις εξαντλημένος από τις λεπτομέρειες προκειμένου να το κάνεις σωστά;"».

Παρά το ταλέντο της στο να προσεγγίζει το θέμα, η Parker παραδέχτηκε ότι μερικά από τα θέματα στο παρελθόν, την δυσκόλεψαν.

«Μερικές φορές το θέμα σου διαφεύγει», είπε η Πάρκερ. «Είχαμε μερικά πολύ αφηρημένα θέματα όπου λες, "Λοιπόν, πώς το ερμηνεύεις αυτό;"».

Η χθεσινή της εμφάνιση πάντως ήταν εντυπωσιακή και σίγουρα εντός θέματος.