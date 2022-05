O Pete Davidson έκανε τατουάζ τα oνόματα των παιδιών της Κim και του Κanye

Tο νέο του tattoo είναι αφιερωμένο όχι μόνο στη σύντροφό του, αλλά και στα παιδιά της.

Ο Pete Davidson από ότι φαίνεται πρόσθεσε ακόμα ένα τατουάζ για την Kim Kardashian στη συλλογή του. Το νέο του tattoo είναι αφιερωμένο όχι μόνο στη σύντροφό του, αλλά και στα παιδιά της. Απομακρύνετε τον Kanye από την οθόνη.

Το Σαββατοκύριακο, ο κωμικός φωτογραφήθηκε φεύγοντας από το Fonda Theatre στο Λος Άντζελες μαζί με την Kim, μετά τη μαγνητοσκόπηση του νέου του stand-up στο Netflix. Ακριβώς πάνω από τη λαιμόκοψη του λευκού T-shirt του, οι θαυμαστές εντόπισαν ένα νέο τατουάζ που έγραφε: KNSCP. Το Κ φαίνεται να σημαίνει Kim, ενώ τα άλλα γράμματα είναι τα πρώτα αρχικά του ονόματος κάθε παιδιού — North, Saint, Chicago και Psalm. Το νέο αυτό tattoo βρίσκεται ακριβώς πάνω από το τατουάζ του "Aladdin", το οποίο αναφέρεται στο σκίτσο του SNL όπου αυτός και η Kim μοιράστηκαν το πρώτο τους φιλί.

Τον περασμένο μήνα, μια πηγή αποκάλυψε ότι ο Pete «γνωρίζει σιγά σιγά» τα παιδιά της Kim. Εν τω μεταξύ, μια δεύτερη πηγή είπε στο Us Weekly ότι ο Davidson έχει ήδη «δεθεί» με ολόκληρη την οικογένεια (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). «Η Kim λατρεύει πόσο υπέροχος είναι ο Pete με τα παιδιά», είπαν. «Είναι μεγάλο παιδί και ο ίδιος και τα κάνει να γελούν».

Το νέο τατουάζ είναι μόνο ένα από τα πολλά αφιερωμένα στην Kardashian. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο The Ellen DeGeneres Show τον Μάρτιο, η Kim έδωσε μια σύντομη περιγραφή πολλών ακόμη tattoos που έκανε προς τιμήν της, από το όνομα της επάνω στο στήθος του στο "My girl is a lawyer" στον ώμο του, το οποίο όπως δήλώσε η τηλεπερσόνα είναι και το αγαπημένο της.

Οι δυο τους είναι από τα πιο cute νέα ζευγάρια του Hollywood και αποδεικνύουν συνεχώς πόσο ερωτευμένοι είναι. Όμως το τελευταίο του tattoo για τα παιδιά της Kim με τον Kanye μας φάνηκε κάπως άβολο, τουλάχιστον τόσο νωρίς στην σχέση τους. Δεν θέλουμε καν να ξέρουμε πως φάνηκε στον ίδιο τον Kanye, αλλά κάτι μας λέει πως θα μάθουμε σύντομα.