Η Kim Kardashian κατάλαβε το «Big D*ck Energy» του Pete μετά το πρώτο φιλί

Η Kim άργησε, αλλά κατάλαβε αυτό που όλοι γνωρίζουμε εδώ και μήνες

Ότι ο Pete Davidson έχει big d*ck energy, το ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε, είναι ότι η Kim άργησε να το καταλάβει. Έπρεπε να τον φιλήσει πρώτα.

Μιλώντας για το νέο της ριάλιτι στο Hulu, The Kardashians, αποκάλυψε πώς πραγματικά νιώθει για τον αγαπημένο της, αλλά και πώς της φάνηκε το πρώτο τους φιλί στο πλατό του Saturday Night Live, την ημέρα που το παρουσίασε. Οι δυο τους είχαν μεταμφιεστεί σε Aladdin και Jasmine, είχαν ανέβει στο μαγικό χαλί και «παρότι ήταν στημένο, ένιωσα ένα σκίρτημα», εξήγησε η Kim. «Δεν ήταν κανένα τρελό συναίσθημα».

Το επεισόδιο προβλήθηκε, η Kim γύρισε σπίτι και σκεφτόταν εκείνο το φιλί για μέρες – κυρίως γιατί ήταν το πρώτο που έδωσε σε κάποιον εκτός του Kanye West μετά από 10 χρόνια.

«Σκεφτόμουν πως, ουάου, δεν έχω φιλήσει κανέναν άλλο εδώ και 10 χρόνια, οπότε γίνομαι ανόητη και δεν είναι τίποτα, και μερικές μέρες μετά, έλεγα “Υπήρχε ένα big d*ck energy εκεί πέρα”», εξήγησε στο podcast Not Skinny But Not Fat.

Η Kim Kardashian είναι ερωτευμένη, είναι καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ανεβάζει φωτογραφίες με τον Pete Davidson, δε διστάζει να μιλήσει δημόσια για τη σχέση του – στο Entertainment Tonight, συγκεκριμένα, δήλωσε πως «είναι τόσο αυθεντικός και είναι τέλειο το να καθόμαστε απλά και να μην κάνουμε τίποτα, να βλέπουμε τηλεόραση και να μην κάνουμε τίποτα. Το αγαπημένο μου πράγμα είναι το να βρίσκω άτομα με τα οποία μπορώ να μην κάνω τίποτα. Είναι ό,τι καλύτερο».