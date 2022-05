Η Meghan Markle μίλησε για τη μεγαλύτερη ανάγκη κάθε εργαζόμενης μητέρας

«Οι οικογένειες παντού, και ειδικά οι εργαζόμενες μητέρες, κλήθηκαν να σηκώσουν τόσα πολλά στους ώμους τους μες στην πανδημία», είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της

H Meghan Markle δείχνει έμπρακτα τη στήριξη της προς όλες τις εργαζόμενες μητέρες, συμβάλλοντας στην ίδρυση του "National Business Coalition for Child Care" αλλά και μιλώντας πρόσφατα για το πώς η πανδημία επηρέασε τόσο πολλές οικογένειες, ειδικά τις μητέρες που έπρεπε να ανταποκριθούν με επιτυχία σε πολλαπλούς ρόλους.

H καμπάνια Marshall Plan for Moms, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία του "National Business Coalition for Child Care", έχει λάβει τη στήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης της δούκισσας, Archewell και εστιάζει στην ενίσχυση της παιδικής φροντίδας για να ανακουφίσει κάθε εργαζόμενη μητέρα που δοκιμάστηκε στην πανδημία.

Η δούκισσα του Sussex, που είναι εργαζόμενη μαμά του 3χρονου Archie και της 11 μηνών Lilibet, δηλώνει έντονα τη στήριξή της σε όλη αυτή την προσπάθεια, μιλώντας για την ανάγκη ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος απέναντι σε κάθε εργαζόμενη μητέρα. «Οι οικογένειες παντού, και ειδικά οι εργαζόμενες μητέρες, κλήθηκαν να σηκώσουν τόσα πολλά στους ώμους τους», όπως είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της.

«Αυτό φάνηκε πολύ στην πανδημία με τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις και την οικονομική αβεβαιότητα. Κι έχει ειπωθεί πολλές φορές, ότι το μεγάλωμα ενός παιδιού έχει πολλές απαιτήσεις. Σήμερα, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η παιδική φροντίδα δεν είναι επιτακτική μόνο για την κοινωνία αλλά και για τις επιχειρήσεις. Το να δημιουργηθεί ένα πιο δυνατό ανθρώπινο δυναμικό, θα είναι πολύ βοηθητικό για τις ανάγκες των οικογενειών».

#MarshallPlanForMoms is aiming to centre mothers in America's economic recovery by advocating for policies that support them.



In a statement announcing the non-profit's National Business Coalition for Child Care, Meghan has provided a few words on the topic: pic.twitter.com/lo5YiAjMMC