«Στον άνθρωπο που με κάνει πιο χαρούμενη»: Η Zendaya εύχεται στον Tom Holland και λιώνει το Instagram

«...Στον άνθρωπο που με κάνει πιο χαρούμενη»

Είναι από τα ζευγάρια που θες να μιμηθείς και δύσκολα συναγωνίζεσαι τον έρωτά τους. Η Zendaya και ο Tom Holland, o Tom Holland και η Zendaya μάλλον φτιάχτηκαν ο ένας για τον άλλον και το αποδεικνύουν μέσα από κάθε τρυφερή τους εξομολόγηση στα social.

Ανήμερα των γενεθλίων του Holland, η 25χρονη star του "Euphoria", ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των δύο στο Instagram με τη λεζάντα: «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στον άνθρωπο που με κάνει πιο χαρούμενη». Οι 11 αυτές λέξεις ήταν αρκετές για να λιώσουν οι θαυμαστές του ζευγαριού.

Αυτή την περίοδο, ο Tom Holland απολαμβάνει το διάλειμμα του από την υποκριτική, αφιερώνοντας χρόνο στη σχέση του. Οι φήμες για το ειδύλλιο του με τη Zendaya είχαν ξεκινήσει όταν είχαν πρωταγωνιστήσει στην ταινία "Spider-Man: Homecoming" το 2017, αλλά τότε η Zendaya είχε πει ότι δεν ισχύει αφού υποστήριξε ότι διατηρούν αποκλειστικά φιλική σχέση. Οι δύο stars από τότε συνεργάστηκαν σε ακόμα δύο ταινίες Spider-Man αλλά και σε μια τρίτη, το "No Way Home".

H Zendaya και ο Tom είναι αναμφίβολα το πιο αξιολάτρευτο ζευγάρι του Hollywood και κάθε τους κοινή στιγμή το επιβεβαιώνει. Είναι ένα από τα πιο iconic ζευγάρια που ανεβάζουν τον πήχη όλο και ψηλότερα για όλους τους υπόλοιπους. Αρκεί να θυμηθούμε μία ακόμη τρυφερή στιγμή τους στην πρεμιέρα του Spider-Man: No Way Home, που εκείνος σταμάτησε συνέντευξη μόνο και μόνο επειδή ήθελε να τη δει να περπατά στο κόκκινο χαλί.

Viral video τον δείχνει μάλιστα να της ψιθυρίζει πόσο όμορφη είναι. «Είσαι πανέμορφη, αγάπη μου», της είπε, όχι μία αλλά δύο φορές και περιμένουμε με λαχτάρα την επόμενη εξομολόγηση του έρωτά τους.

TOM HOLLAND JUST LOOKED AT ZENDAYA AND SAID “you look so beautiful darling” AND SHE RESPONDED “so do you” BSXJDJXJJDJC i’m done for. pic.twitter.com/fGbUdjCJ99