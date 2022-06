Ο πρίγκιπας Louis μπορεί να μην κάτσει ποτέ στον βρετανικό θρόνο αλλά η εμφάνισή του στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της γιαγιάς του, Ελισάβετ, θα μείνει σίγουρα στην ιστορία.

Μπορεί η βασίλισσα Ελισάβετ να ήταν το κεντρικό πρόσωπο των εορτασμών για το Πλατινένιο της Ιωβηλαίο αλλά εκείνος που έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση, ήταν ο δισέγγονός της και γιος της Kate και του William, πρίγκιπας Louis.

Ο 4χρονος έδωσε show από τον εξώστη των ανακτόρων από όπου τα βασιλικά μέλη παρακολουθούσαν μετά την παρέλαση, τις αεροπορικές επιδείξεις. Ο μικρός δεν σταμάτησε να στέκεται όρθιος, κάνοντας γκριμάτσες και καλύπτοντας τα αυτιά του για να μην τον ξεκουφάνουν τα αεροπλάνα που πετούσαν από πάνω.

Κάπως έτσι δεν έμεινε ήσυχος ούτε στιγμή. Έδειχνε ανοιχτά τη βαρεμάρα του, έγερνε στο πλάι, ακουμπούσε στο κιγκλίδωμα με τους αγκώνες του, κρατούσε τα αυτιά του, είχε ανοιχτό το στόμα του και όλα αυτά όσο η μαμά του, Kate προσπαθούσε με κάθε αφορμή να τον επαναφέρει στην τάξη, ψιθυρίζοντάς του διάφορα στο αυτί.

Εσύ, με ποια εκδοχή του πρίγκιπα Louis ταυτίζεσαι;

Το internet πάντως εμπνεύστηκε για τα καλύτερα meme. Η Jen Psaki σχολίασε στο Twitter: «Ως γονιός ενός 4χρονου, που δεν είναι σίγουρα στη σειρά για τον θρόνο... Πρίγκιπα Louis, σε βλέπουμε και σε καταλαβαίνουμε».

as a parent of a four year old not in line to the throne. Prince Louis we see you and we understand you