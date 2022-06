O Elon Musk απολύει το 10% της Tesla γιατί έχει... «πολύ κακό προαίσθημα»

Το προαίσθημα αφορά την οικονομία και θα κοστίσει μερικές θέσεις εργασίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Elon Musk μάς εντυπωσιάζει με τις δηλώσεις του αλλά αυτή τη φορά η αποκάλυψή του ξεπερνά κάθε φαντασία. Σύμφωνα με το Reuters, ο μεγιστάνας των Tesla και Space X δηλώνει ότι έχει ένα «πολύ κακό προαίσθημα» για την οικονομία και γι' αυτόν τον λόγο θέλει να μειώσει κατά περίπου 10% τις θέσεις εργασίας στην Tesla.

Αυτά τουλάχιστον ανέφερε σε mail που έστειλε πρόσφατα σε στελέχη του, σύμφωνα με το Reuters ενώ το μήνυμα στάλθηκε μόλις δύο ημέρες αφότου ο Musk είπε στους εργαζομένους του να επιστρέψουν στα γραφεία τούς ή να παραιτηθούν από την εταιρεία, ένα αίτημα στο οποίο υπήρξαν ήδη αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου η εταιρεία έχει ένα νέο εργοστάσιο.

Tesla CEO Elon Musk says he has a 'super bad feeling' about the economy, and experts say his feeling is shared by many other people https://t.co/MThSPrhYM7 pic.twitter.com/pDaQedyDJU