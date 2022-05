Ο Elon Musk απάντησε γιατί έδωσε 44 δισ. για το Twitter και όχι για φιλανθρωπία

Ο Elon Musk θα μπορούσε να σώσει τον πλανήτη αλλά αντ' αυτού κάνει τα πάντα για «να κάνει το Twitter καλύτερο από ποτέ»

Από τότε που ο Elon Musk αποφάσισε να αγοράσει το Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων, η απορία του κόσμου παραμένει ίδια: γιατί δεν δώρισε αυτό το ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς;

O μεγιστάνας των Tesla και Space X αποφάσισε πριν λίγες ώρες να απαντήσει ανοιχτά στο ερώτημα αλλά μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πολλές φορές δημοσίως ότι με την κίνησή του αυτή «θέλει να κάνει το Twitter καλύτερο από ποτέ». Ανάμεσα στα καυστικά σχόλια που έχουν γίνει μετά την απόφαση της εξαγοράς, είναι και το εξής:

«Ο Musk θα μπορούσε εύκολα να βοηθήσει τους ανθρώπους με τα 44 δισ. δολάρια. Αντ' αυτού, αγόρασε το Twitter. Θα μπορούσε να σώσει εύκολα χιλιάδες ζωές, δωρίζοντας μερικά από αυτά τα χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για να λύσει το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο. Aλλά όχι, αγόρασε το Twitter για πλάκα. Δεν είμαι ούτε στο παραμικρό, οπαδός του».

Με αφορμή όλες αυτές τις κριτικές, το Entertainment Tonight αποφάσισε να θίξει το ζήτημα με τον Musk όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για το Met Gala 2022. Ο Elon ρωτήθηκε λοιπόν γιατί δεν αξιοποίησε αυτά τα λεφτά για κάποιον άλλον σκοπό, όπως για να κάνει καλό στην ανθρωπότητα.

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Η αλήθεια είναι ότι κάνω πολλά πράγματα φιλανθρωπικά και οι εταιρείες μου σκοπεύουν να κάνουν πολλά ακόμη για να βελτιωθεί το μέλλον της ανθρωπότητας».

Elon Musk on his critics, the future of humanity and bringing his mom to the #MetGala. pic.twitter.com/wlcHlqbcy9