Met Gala 2022: Τα memes του Twitter ήταν πιο απολαυστικά από την ίδια τη βραδιά

Τα tweets ήταν πιο απολαυστικά από τη βραδιά, για μία ακόμη φορά

Το Met Gala έγινε και πήγε ακριβώς όπως περιμέναμε: Οι celebrities ήταν εκτός θέματος – πανέμορφοι, ωστόσο – και οι επιλογές τους ελάχιστα θύμιζαν την Αμερική του 20ου αιώνα.

Τα memes ήταν, όπως πάντα, πιο ενδιαφέροντα από την ίδια τη βραδιά κι ο σχολιασμός διασκεδαστικός, αν και με αρνητική χροιά. Ο πιο σκληρός όλων ήταν και παραμένει ο Tom Ford (ο γνωστός σχεδιαστής και πρόεδρος του Council Fashion Designers of America), ο οποίος έχει δηλώσει ότι «κάποτε ήταν πολύ κομψοί άνθρωποι που φορούσαν πολύ όμορφα ρούχα πηγαίνοντας σε μία έκθεση για τον 18ο αιώνα. Δεν έπρεπε να μοιάζεις βγαλμένος με τον 18ο αιώνα, δεν έπρεπε να ντυθείς σαν hamburger, δεν έπρεπε να φτάσεις σε βαν, όρθιος, επειδή δεν μπορούσες να καθίσεις γιατί φορούσες έναν πολυέλαιο».

Μπορεί να μην ήταν τόσο καυστικοί όσο ο Ford, όμως οι χρήστες του Twitter είπαν τη γνώμη τους και τους ευχαριστούμε που μας φτιάχνουν τη Δευτέρα.





🚨| BREAKING: Harry Styles has fallen down the stairs at the #MetGala2022 pic.twitter.com/fEPL74vHh7 May 2, 2022

Best dressed so far #MetGala pic.twitter.com/Jg5ftDf5ni — Mimi The Music Blogger (@mdaixo) May 2, 2022

This color wasn't even discovered during the gilded age! https://t.co/Sjw415uxF4 — Clark Kunt 🤓 (@MisterJROCKA) May 3, 2022

queen of picking a theme only to ignore it pic.twitter.com/cEZTK4jjtT — internet baby (@kirkpate) May 2, 2022

okay Evan Mock is developing a very strong Met Gala body of work here folks!!!! I need you to please note the back of his pants features what I can only call a butt cleavage cutout...an icon pic.twitter.com/yuuhui9BKu — Tyler McCall (@eiffeltyler) May 2, 2022

