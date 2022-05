Met Gala 2022: Τα πιο iconic looks της φετινής διοργάνωσης

Εντός ή εκτός θέματος, οι φετινές εμφανίσεις των celebrities ήταν υπέρλαμπρες

To περιμέναμε δύο χρόνια που έμοιαζαν με αιωνιότητα, το ζητήσαμε, το πήραμε. Το Met Gala 2022 έγινε και ο κόσμος της μόδας ανάσανε. Οι κορυφαίοι celebrities περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, γιόρτασαν τη νέα έκθεση με τίτλο In America: An Anthology of Fashion, ήταν υπέρλαμπροι και, ακολουθώντας την παράδοση, λίγοι κατάλαβαν το φετινό θέμα.

Το theme του Met Gala ήταν Gilded Glamour, με White Tie dress code. Διάσημοι και influencers λοιπόν, προσέγγισαν όσο καλύτερα μπορούσαν το ντύσιμο του 19ου αιώνα, με σύγχρονη ματιά. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King, και Lin-Manuel Mirand, είδαμε την Kim Kardashian (πάντα μαζί με τον Pete Davidson) να αναβιώνει ένα από τα πιο iconic looks της Marilyn Monroe και τον Riz Ahmed να εμπνέεται από την εργατική τάξη που θεμελίωσε την Gilded Age, την εποχή μεγάλης οικονομικής άνθισης των ΗΠΑ. H Billie Eilish φόρεσε Gucci κι έγινε η Madame Poirson του John Singer Sargent, ενώ o Sebastian Stan και η Glenn Close έβαλαν τα ροζ τους και ήταν 100% εκτός θέματος – αλλά ποιος νοιάζεται;

Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε snacks και δείτε στην παρακάτω Gallery τα looks του Met Gala 2022.