Met Gala «Gilded Glamour»: Τι σημαίνει το φετινό θέμα και το dress code που λίγοι θα πετύχουν

Το θέμα, η έμπνευση, οι καλεσμένοι και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φετινή διοργάνωση του Met Gala

Ήρθε πάλι η ώρα για το Met Gala και αν αισθάνεστε ένα déjà vu, μην ανησυχείτε είναι φυσιολογικό. Παραδοσιακά, το event -που συχνά περιγράφεται ως τα «Όσκαρ της μόδας»- λαμβάνει χώρα στο The Metropolitan Museum of Art την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Λόγω της πανδημίας όμως, δεν πραγματοποιήθηκε το 2022 και επέστρεψε τον Σεπτέμβριο του 2021. Τώρα, αρκετούς μήνες αργότερα, έρχεται και πάλι τη Δευτέρα, 2 Μαΐου, με τα εγκαίνια του δεύτερου μέρους της έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών με θέμα την αμερικανική μόδα.

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν παρακολουθήσετε το κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένου του τι σημαίνει στην πραγματικότητα το dress code, «gilded glamour».

Ποιο είναι το dress code του Met Gala φέτος;

Φέτος, το dress code στην πρόσκληση γράφει, «gilded glamour», με συγκεκριμένες οδηγίες οι καλεσμένοι να προσέλθουν με ένδυμα «white tie, αντί για «black tie».

Η Vogue μιλά για εμφανίσεις εμπνευσμένες από τις νουβέλες της Αμερικανίδας συγγραφέος Edith Wharton, "Αge of Innocence" και "Τhe House of Mirth".

Το Age of Innocence ήταν το δωδέκατο μυθιστόρημά της και κυκλοφόρησε αρχικά το 1920 σε τέσσερα μέρη, στο περιοδικό Pictorial Review. Αργότερα το ίδιο έτος, κυκλοφόρησε ως βιβλίο από την D. Appleton & Company. Κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για τη μυθοπλασία του 1921, καθιστώντας την Wharton την πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο. Νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1905 κυκλοφόρησε το Τhe House of Mirth. Και τα δύο έργα αναφέρονται στην Gilded Age της Αμερικής, την χαμένη αθωότητα και τα σκάνδαλα της high society.

Στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Χρυσή Εποχή ήταν η περίοδος που εκτεινόταν περίπου από το 1870 έως το 1900. Ήταν μια εποχή ταχείας οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά στις βόρειες και δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλσμα οι υψηλότεροι μισθοί σε σύγκριση με εκείνους της Ευρώπης, να οδηγούν σε ένα κύμα Ευρωπαίων μεταναστών στην Αμερική.

Τι σημαίνει όμως αυτό για το κόκκινο χαλί;

Σημαίνει υπερβολή -αλλά μια υπερβολή βαθιά ριζωμένη στην παράδοση. Πρώτα απ 'όλα, το white tie είναι ακόμα πιο επίσημo και old school από το black tie. Ναι, σημαίνει κυριολεκτικά λευκές γραβάτες, αλλά σημαίνει επίσης μακριά φορέματα μέχρι το πάτωμα για τις γυναίκες και μαύρο σακάκι ή παλτό με ουρά για τους άνδρες (τα sneakers είναι προεραιτικά, αγαπημένε μας Timothée Chalamet).

«Τα γυναικεία φορέματα του τότε, συχνά περιείχαν έναν συνδυασμό πολλών υφασμάτων, όπως σατέν, μετάξι, βελούδο και κρόσσια, όλα διακοσμημένα με υπέροχες υφές όπως δαντέλες, φιόγκους, βολάν και βολάν», εξηγεί η Vogue για την μόδας της περιόδου. Οι γυναίκες φορούσαν επίσης μεγάλα καπέλα με φτερά, κορσέδες (θα δούμε σίγουρα μερικούς κορσέδες).

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα looks της εποχής, ρίχνοντας μια ματιά στην σειρά του HBO, The Gilded Age.

Σχετίζεται με το Θέμα της Έκθεσης του Μουσείου;

Το 2021, το θέμα της έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών ήταν «In America: A Lexicon of Fashion» και ο ενδυματολογικός κώδικας για το κόκκινο χαλί ήταν «Αμερικανική ανεξαρτησία». Το θέμα του δεύτερου μέρους είναι «In America: Anthology of Fashion» και ο επιμελητής Andrew Bolton είπε στη Vogue ότι «παρέχει ένα ιστορικό πλαίσιο για το "Lexicon", κατά κάποιο τρόπο». Γι' αυτό, επιστρέφουμε στο 1870 στη Νέα Υόρκη.

Ποιοι θα είναι στο κόκκινο χαλί;

Μέχρι στιγμής, τα μόνα επιβεβαιωμένα ονόματα είναι οι παρουσιαστές της εκδήλωσης: Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds και Lin-Manuel Miranda. Ο σχεδιαστής Tom Ford, ο Adam Mosseri του Instagram και, φυσικά, η Anna Wintour θα υπηρετήσουν και πάλι ως επίτιμοι συμπαρουσιαστές. Και οι Αμερικανοί σχεδιαστές Marc Jacobs και Prabal Gurung θα είναι σίγουρα εκεί. Ηχηρή θα είναι η απουσία της Zendaya, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα πως οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις θα την κρατήσουν μακριά από το κόκκινο χαλί του Met φέτος.

Από την άλλη αναρωτιόμαστε αν η έγκυος Rihanna θα βρεθεί στο red carpet στο πλευρό του ASAP Rocky. Αν το κάνει το μόνο σίγουρο είναι πώς αυτή την φορά δεν θα εμφανιστεί τυλιγμένη με το πάπλωμα της, αλλά θα βρει έναν ακόμα εντυπωσιακό τρόπο να αναδείξει την φουσκωμένη κοιλιά της.