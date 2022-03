Met Gala 2022: Οι παρουσιαστές και το glamorous θέμα της φετινής διοργάνωσης αποκαλύφθηκαν

Το MET Gala επιστρέφει τον Μάιο με ένα super glamorous θέμα και 4 γνωστούς παρουσιαστές

Το Metropolitan Museum of Art Gala επιστρέφει στις 2 Μαΐου και όλα μπαίνουν (ή και όχι) σε μία κανονικότητα. Το θέμα του φετινού MET Gala αποκαλύφθηκε με ένα tweet από τη fashion editor Vanessa Friedman και θα είναι κυριολεκτικά ό,τι πιο glamorous έχουμε δει.

Το "Gilded Glamour" αγκαλιάζει το glam και τη χλιδή και εμπνέεται από τη χρονική περίοδο, μεταξύ 1870 και 1900, τότε που η Αμερική γνώρισε τεράστια οικονομική άνθηση και ευημερία, κυρίως για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, και όχι για την εργατική τάξη. Κοινώς, θα είναι όλοι overdressed και θα δούμε υπερβολές, πράγμα που συνέβαινε σε όλες τις θεματικές του MET Gala. Ωστόσο, το θέμα είναι πάντα μία πρόταση. Οι παρευρισκόμενοι μπορούν πάντα να αφήσουν τη φαντασία τους να τρέξει ελεύθερη.

Αναμένουμε ρούχα από εκείνη την εποχή, με κορσέδες, γάντια που φορούσαν οι γυναίκες στην όπερα, τουαλέτες και βαθιά ντεκολτέ. Θα υπάρχει φυσικά και η ετήσια έκθεση, που συγκεντρώνει περισσότερα από 100 ανδρικά και γυναικεία looks από iconic Αμερικανούς σχεδιαστές. Το "In America: An Anthology of Fashion" θα είναι διαθέσιμο στο κοινό από τις 7 Μαΐου και θα συνοδεύεται από τρισδιάστατες εικόνες, έτσι όπως τις δημιούργησαν Αμερικανοί σκηνοθέτες.

Το κουαρτέτο των παρουσιαστών

Σύμφωνα με τη Vogue, οι 4 celebrities παρουσιαστές των φετινών βραβείων θα είναι το ζευγάρι Blake Lively-Ryan Reynolds, ο Lin-Manuel Miranda και η Regina King. 8 μόλις μήνες μετά το περσινό Gala (που έγινε τον Σεπτέμβριο εξαιτίας της πανδημίας), επιστρέφουμε στον αγαπημένο μήνα του θεσμού, με τιμώμενους καλεσμένους τους: Adam Mosseri (τον επικεφαλής του Instagram), τον σχεδιαστή Tom Ford και φυσικά τη διευθύντρια της Vogue, Anne Wintour, από την οποία περνά πάντα η λίστα των καλεσμένων.