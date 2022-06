Ένα από τα εμπορικότερα τραγούδια όλων των εποχών μπαίνει στο στόχαστρο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Ο τραγουδιστής, Andy Stone κατέθεσε αγωγή 20 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Mariah Carey για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων για το τραγούδι "All I Want For Christmas Is You".

Συγκεκριμένα, ο Stone, που είχε γράψει το τραγούδι της country "All I Want For Christmas Is You" των Vince Vance & the Valiants, μηνύει τώρα την τραγουδίστρια αλλά και τον συν-δημιουργό του τραγουδιού Walter Afanasieff με τον ισχυρισμό ότι η Carey δεν τους ζήτησε ποτέ άδεια να χρησιμοποιήσει τον τίτλο του τραγουδιού του.

Το τραγούδι του Stone είχε κυκλοφορήσει το 1989 κι ενώ τα δύο τραγούδια μοιάζουν να μην είναι τα ίδια, πριν το τραγουδήσει η Carey το 1994, έχουν μερικούς ίδιους στίχους αλλά και τίτλο. Ο δημιουργός αναφέρει μεταξύ άλλων στη μήνυση ότι ο τραγούδι του παιζόταν πολύ στο ραδιόφωνο το 1993, έναν χρόνο δηλαδή πριν η Carey κυκλοφορήσει τη δική της εκδοχή.

Το αγαπημένο 'All I Want For Christmas Is You" θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμπορικά τραγούδια όλων των εποχών ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2019 είχε καταφέρει να ανέβει και πάλι στην κορυφή του Billboard Top 100.

Για την ιστορία, το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το Νοέμβριο του 1994, έγινε 6 φορές πλατινένιο, πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε τον τίτλο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το single «All I Want For Christmas Is You» έγινε 6 φορές πλατινένιο και μπήκε στο Hot 100 ως το 28ο single της τραγουδίστριας που φτάνει στο Top10.

Την περασμένη χρονιά ξανα-ανέβηκε στο Top5 του Billboard Hot 100. Έχοντας φτάσει τις 16 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, παραμένει το 11ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Τέλος, έχει γίνει η έμπνευση για ένα παιδικό βιβλίο και μία ταινία κινουμένων σχεδίων.