Η μικρή Lilibet έγινε ενός και αυτό είναι το πρώτο της πορτρέτο

Η κόρη του Harry και της Meghan χαρίζει στον φακό το πιο παιχνιδιάρικο βλέμμα

To Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο και όπως ήταν φυσικό, οι Sussexes, ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, ταξίδεψαν μέχρι τη Βρετανία μετά από δύο χρόνια για να απολαύσουν από κοντά τους εορτασμούς. Παρόλο που ο τρίχρονος Archie και η μόλις ενός έτους Lilibet Diana ήταν εκεί, μαζί τους, δεν είδαμε τα πρόσωπά τους.

Την Κυριακή ωστόσο, η Lili γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια και αφού το ζευγάρι επέστρεψε στην Καλιφόρνια, αποφάσισε να μας δείξει ένα τρυφερό της πορτρέτο. Τις φωτογραφίες της μικρής δημοσίευσε ο φωτογράφος Misan Harriman, φίλος της οικογένειας και διάσημος φωτογράφος, ο οποίος είχε φωτογραφήσει και τη Meghan, όταν είχε ανακοινώσει ότι ήταν έγκυος στη Lilibet.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu