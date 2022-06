Το γαμήλιο πάρτι της Britney Spears ήταν ένα τέλειο reunion

Η Britney παντρεύτηκε τον Sam Asghari σε μια τελετή που θα μείνει αξέχαστη, όπως και το γαμήλιο πάρτι που ακολούθησε και ήταν ένα από τα ωραιότερα reunions

O γάμος της Britney Spears τα είχε όλα. Εκπλήξεις, ανατροπές, απρόοπτα και τους πιο αγαπημένους καλεσμένους. Η star της pop παντρεύτηκε τον Sam Asghari μπροστά σε 60 καλεσμένους. Οι γονείς και η αδερφή της star έλειπαν από τον κλειστό γάμο ενώ από τα κοντινά της πρόσωπα φαίνεται πως πήγε μόνο ο αδερφός της, Bryan. Λίγο πριν τον γάμο, συνέβη μάλιστα ένα απρόοπτο περιστατικό, το οποίο δεν κατάφερε ωστόσο να επισκιάσει την όμορφη μέρα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Paris Hilton με τη μητέρα της, Kathy και τον σύζυγό της, Cartem Reum, η Drew Barrymore, η Madonna, η Selena Gomez, η Lady Gaga και η Donatella Versace, που επιμελήθηκε τον σχεδιασμό του νυφικού της, η Maria Menounos αλλά και ο Έλληνας κομμωτής, Δημήτρης Γιαννέτος.

H Britney χόρεψε μέχρι πρωίας στο πάρτι που ακολούθησε τον γάμο της. Μάλιστα, επάνω στον χορό έβγαλε το νυφικό Versace που φορούσε και έβαλε το σακάκι του γαμπρού. Παρόλα αυτά δεν φόρεσε και το παντελόνι.

