Για την Helen Mirren η ομορφιά και ο χρόνος είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες

Η ομορφιά για τη Helen Mirren κρύβει πολύ διαφορετικούς συμβολισμούς από τους συνηθισμένους

Η σχέση μας με τον χρόνο είναι υποκειμενική όπως και η άποψή μας για την ομορφιά. Η Helen Mirren, πέρα από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς του Hollywood, είναι και μία από τις πιο γοητευτικές γυναίκες που στα 76 της, έχει βρει τον τρόπο να λατρεύει την εικόνα της χωρίς να πιστεύει στην «ομορφιά», στα φίλτρα και το μακιγιάζ.

Όπως έχει πει επανειλημμένα στο παρελθόν, δεν πιστεύει ότι είναι όμορφη ή μάλλον δεν της αρέσει γενικά η λέξη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, δηλώνει: «Δεν μου αρέσει η λέξη αυτή. Η Kate Moss είναι όμορφη, ο David Beckham είναι όμορφος. Μπορώ να θαυμάσω ένα όμορφο κορίτσι που περπατά στον δρόμο. Η νεότητα είναι όμορφη. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς είναι κάτι άλλο, θα ευχόμουν να υπήρχε μια άλλη λέξη γι' αυτό».

Η ομορφιά για τη Helen Mirren κρύβει πολύ διαφορετικούς συμβολισμούς από τους συνηθισμένους. Ξεπερνάει τις επαγγελματικές και προσωπικές της επιδιώξεις. Συνδέεται περισσότερο με αναμνήσεις από τρυφερές στιγμές με την οικογένειά της και μικρά μυστικά, που όλοι επιζητάμε να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητα, για να νιώσουμε όπως εκείνη.

Το αγαπημένο της έλαιο και η άσκηση που δεν παραλείπει

Από την καθημερινή ρουτίνα που ακολουθεί, ξεχωρίζει το καστορέλαιο. Σε συνέντευξή της έχει αποκαλύψει ότι οι ιδιότητές του είναι εκπληκτικές και ότι χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα από αυτό στα μαλλιά της για να λάμπουν, στα νύχια και την επιδερμίδα της. Επίσης, το εφαρμόζει στα φρύδια και στις βλεφαρίδες της.

Η Mirren είναι οπαδός του less is more και το εφαρμόζει και στον τρόπο που αθλείται. Η star είναι αφοσιωμένη στην XBX, μια 12λεπτη προπόνηση, (με δέκα βασικές ασκήσεις), που αναπτύχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία του Καναδά. Εκτελώντας αυτές τις ασκήσεις για μόνο 12 λεπτά την ημέρα, μπορείς να πετύχεις ένα υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης αφού δουλεύει όλες τις μυϊκές ομάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα. H 12λεπτη αυτή προπόνηση είναι η πρώιμη εκδοχή για τις πλέον δημοφιλείς προπονήσεις HIIT και Tabata.

Όπως έχει πει: «Δεν είναι υπερβολική άσκηση και πρέπει να την κάνεις κάθε μέρα. Είναι μια υπέροχη αρχή γιατί έτσι μαθαίνεις να έχεις αυτοέλεγχο. Βαριέμαι απίστευτα αλλά αν αξίζει τον κόπο, δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια».

Η σχέση της με τον χρόνο

Η Mirren έχει αποκαλύψει πολλές φορές ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει ποτέ τον χρόνο πίσω. «Αν κάποιος μου έλεγε ότι θα μπορούσα με έναν μαγικό τρόπο να γίνω και πάλι 25, θα του έλεγα ότι δεν θέλω. Η πραγματικότητα είναι ότι όσο μεγαλώνεις, το σώμα σου αλλάζει αλλά μαθαίνεις τόσα πολλά από τον χρόνο. Απλά πρέπει να το αποδεχτείς και να συνειδητοποιήσεις ότι σε κάθε ηλικία υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Νιώθω πιο χαρούμενη να εστιάζω στα οφέλη που έχει η ηλικία στο σώμα μου, το δέρμα και το πνεύμα μου».

Όσο μεγαλώνει, η Helen Mirren γίνεται όλο και πιο ακομπλεξάριστη. Μπορεί η βιομηχανία του θεάματος να θέτει μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς αλλά εκείνη έχει βρει τον τρόπο να απολαμβάνει την πιο χαλαρή, στιλάτη και αγέραστη εκδοχή του εαυτού της.

Όσο για το ποια είναι η συμβουλή της για να περνάει μια γυναίκα καλά με τον εαυτό της σε κάθε ηλικία: «Μην σταματήσετε ποτέ να πειραματίζεστε με την εμφάνισή σας. Μακρύνετε τα μαλλιά σας, κόψτε τα ή αφήστε τα ολόισια, παίξτε με τη mascara και βάλτε κόκκινο ή ροζ κραγιόν. Δοκιμάστε νέα προϊόντα». Η Mirren λατρεύει αυτό που κάνει το μακιγιάζ επάνω μας και πιο πολύ τη διαδικασία. Ακριβώς επειδή αναδεικνύει με διαφορετικό τρόπο αυτό που πολλοί ορίζουν ως «ομορφιά».