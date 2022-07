Meghan Markle: Οι 3 λέξεις με τις οποίες περιέγραψε τον Harry στο πρώτο τους ραντεβού το 2016

Αυτές οι 3 λέξεις ήταν που σηματοδότησαν την αρχή όλων

Πολύ καιρό προτού η Meghan Markle αποκτήσει τον τίτλο της δούκισσας του Sussex, είχε πολλούς τρόπους για να περιγράφει τη γνωριμία της με τον πρίγκιπα Harry όταν οι δυο τους πρωτογνωρίστηκαν το 2016. Για την ακρίβεια, μετά το πρώτο τους ραντεβού, η Meghan περιέγραφε με 3 λέξεις τον πρίγκιπα.

Σύμφωνα με το βιβλίο με τίτλο Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, που έγραψε ο δημοσιογράφος του BBC, Tom Bower, η Markle είχε πει τότε σε στενή της φίλη ότι ο Harry ήταν «ωραίος», «αξιολάτρευτος» και «gentleman», όπως αποκαλύπτει το Mirror.

Το ζευγάρι βγήκε για πρώτη φορά μαζί τον Ιούλιο του 2016 στο Λονδίνο καθώς τα είχε σχεδιάσει όλα για εκείνους μια κοινή τους φίλη, η Violet von Westenholtz. Η manager της δούκισσας, Gina Nelthorpe-Cowne, είχε αποκαλύψει στη συνέχεια ότι η Meghan ανυπομονούσε να ξαναδεί τον πρίγκιπα Harry ενώ και «οι δυο τους ήταν στον Παράδεισο, έκαναν σαν έφηβοι».

Μετά από έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και στις 19 Μάη του 2018 προχώρησαν σε μια λαμπερή γαμήλια τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor. Ο Archie και η Lilibet επισφράγισαν την ευτυχία τους ενώ μετά το Megxit απολαμβάνουν πλέον όλοι μαζί πιο ιδιωτικές στιγμές.