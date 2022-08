H Meghan Markle έγινε 41 και η βασιλική οικογένεια της έδωσε τις πιο λακωνικές ευχές

Η Meghan Markle γιόρτασε τον πρώτο χρόνο της νέας δεκαετίας της ζωής της, λαμβάνοντας τις πιο απλές, λιτές και απέριττες ευχές από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η βασίλισσα Ελισάβετ μάλιστα δεν της ευχήθηκε καν

Η Meghan Markle πριν λίγες ώρες γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της αλλά δεν έλαβε και τόσο θερμές ευχές από τη βασιλική οικογένεια.

Οι πρώτοι που της ευχήθηκαν ήταν φυσικά η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William, οι οποίοι μέσω του Twitter, της ευχήθηκαν απλά «χαρούμενα γενέθλια».

«Ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια στη Δούκισσα του Sussex», έγραψαν χωρίς να προσθέσουν κάτι άλλο, κινώντας υποψίες με το λακωνικό τους μήνυμα για τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκαν και οι ευχές του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα. «Χρόνια πολλά στη δούκισσα του Sussex», ήταν τα όσα ανέφεραν. Οι ευχές της βασιλικής οικογένειας συνοδεύτηκαν από τη φωτογραφία της Meghan από την επίσκεψή της στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ προτίμησε να μην ευχηθεί δημοσίως στη Meghan, κάτι το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερα. Η δούκισσα θα γιόρτασε την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής της με τον πρίγκιπα Harry και τα δύο αξιολάτρευτα παιδιά τους, τον Archie και τη μικρή Lilibet.

Τον Ιούνιο, η Lilibet Diana έγινε ενός και δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο της επίσημο πορτρέτο. Τις φωτογραφίες της μικρής δημοσίευσε ο φωτογράφος Misan Harriman, φίλος της οικογένειας και διάσημος φωτογράφος, ο οποίος είχε φωτογραφήσει και τη Meghan, όταν είχε ανακοινώσει ότι ήταν έγκυος στη Lilibet.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu