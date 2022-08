Η Rita Ora παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Taika Waititi

Η Rita Ora άλλαξε το επίθετό της σε Waititi;

Ένα ακόμη ζευγάρι που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, ή τουλάχιστον έτσι φημολογείται. Η Rita Ora έχει σχέση με τον indie σκηνοθέτη Taika Waititi, η οποία επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Αύγουστο του 2021 στο κόκκινο χαλί, και έκτοτε μοιράζονται κοινές στιγμές τους στο Instagram.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ζεύγος ανέβαζε ύποπτες φωτογραφίες με βέρες και σύμφωνα με τη βρετανική The Sun και το E! Online, τελικά παντρεύτηκαν στο Λονδίνο και η Rita θα λέγεται πλέον Waititi-Ora. «Ήταν μία πολύ κλειστή και ιδιαίτερη τελετή για όσους παρευρέθηκαν. Οι κοντινοί τους άνθρωποι είδαν πόσο τρελά ερωτευμένοι είναι», ανέφερε πηγή, αν και δεν έχουμε δει ακόμα κάποια φωτογραφία. Η Ora ωστόσο, ανέβασε ένα post, στο οποίο φορά πολλά δαχτυλίδια και η βέρα στο αριστερό της χέρι είναι μάλλον εμφανής.

Η 31χρονη τραγουδίστρια και ο 46χρονος σκηνοθέτης των ταινιών Thor, Jojo Rabbit, What We Do In The Shadows και πολλών ακόμη, είναι μαζί δύο χρόνια. Η σχέση τους ήρθε μετά το διαζύγιό του από την Chelsea Winstanley, με την οποία έχει δύο κόρες. Τη 10χρονη Te Hinekahu και την 6χρονη Matewa Kiritapu.