O Ashton Kutcher μιλάει πρώτη φορά για το αυτοάνοσο που τον έκανε να χάσει την ακοή, την όραση και την ισορροπία του: «Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός»

Η σπάνια ασθένεια επηρέασε την ικανότητά του να βλέπει, να ακούει και να περπατά

Ο Ashton Kutcher σε συνέντευξή του στο Access, αποκάλυψε ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή αγγειίτιδας και μοιράστηκε λεπτομέρειες για μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του.

Ο 44χρονος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη εμπειρία που υπέστη τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας ενός αυτοάνοσου.

Ashton Kutcher opened up about being diagnosed with a rare autoimmune disorder that left him bedridden. https://t.co/Ofd0O9BGb2