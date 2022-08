Διάσημος παραγωγός είπε την Emilia Clarke "κοντόχοντρο κορίτσι". Και το μετάνιωσε πικρά

Η επίσημη ανακοίνωση για τα σχόλια του Αυστραλού παραγωγού κατά της Emilia Clarke

Ο Patrick Delany, CEO του γνωστού αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Foxtel, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα casual σεξισμού, με ένα εξαιρετικά ατυχές σχόλιο που έκανε απευθυνόμενος στην υπέροχη Emilia Clarke.

Λίγο πριν την αυστραλιανή πρεμιέρα του prequel του Game of Thrones, House of the Dragon, ο Delany έδωσε έναν παθιασμένο λόγο για να προλογήσει τη σειρά, αφηγούμενος όσα είχε νιώσει όταν είχε δει για πρώτη φορά το Game of Thrones. "Σκέφτηκα, ποια είναι αυτή η σειρά με το κοντόχοντρο κορίτσι που περπατά μέσα από τις φλόγες;". Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό από κάτω πάγωσε, αλλά ο παραγωγός δεν πτοήθηκε.

Δεν χρειάζεται να σας πουμε το τι έγινε μετά στα social media.

Αργότερα, ο Delany προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, με μια δήλωση μέσα από το δίκτυο της Foxtel.

Είπε πως το σχόλιο αυτό δεν είχε σκοπό να υποτιμήσει κάποιον και στόχος του ήταν να δείξει πως το Game of Thrones ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για την τηλεόραση του 2011 και πως η Emilia Clarke, από σχεδόν "αγνώριστη", έγινε μια από τις πιο διάσημες και αγαπημένες ηθοποιούς του Hollywood.

Άλλη μια προσπάθεια για "χιούμορ" από άλλον έναν λευκό άντρα, με στόχο μία γυναίκα. Τουλάχιστον είμαστε σίγουροι πως η Emilia Clarke όντως θα γέλασε με αυτό το σχόλιο, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε ο Delany.