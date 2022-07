«Ανήκω στην μειοψηφία εκείνων που επιβίωσαν», δηλώνει η γενναία ηθοποιός

Στο τέλος της πρώτης σεζόν του Game of Thrones, η Emilia Clarke είχε επιζήσει από δύο επεισόδια εγκεφαλικής αιμορραγίας. Η συγκλονιστική της ιστορία είχε γίνει γνωστή μέσα από ένα κείμενό της στον New Yorker, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της, η οποία εμφανίστηκε στα 24 της.

Σήμερα, μιλώντας στο Sunday Morning του BBC, η 35χρονη star αποκάλυψε ότι «ένα μέρος» από τον εγκέφαλό της λείπει μετά από δύο ανευρύσματα.

«Μέρος του εγκεφάλου μου δεν είναι πλέον λειτουργικό. Είναι απίστευτο ότι μπορώ να μιλάω, μερικές φορές με άρθρωση, και να ζω τη ζωή μου εντελώς φυσιολογικά χωρίς καμία απολύτως επίπτωση. Ανήκω στην πολύ μικρή μειοψηφία ανθρώπων που μπορούν να επιβιώσουν από αυτό. Μπορώ να απομνημονεύσω τα λόγια ενός ρόλου και να μην ξεχάσω ούτε μια λέξη».

Τα δύο ανευρίσματα που απείλησαν τη ζωή της το 2011 και το 2013 και οι χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε στη συνέχεια, της προκάλεσαν «τον πιο οδυνηρό πόνο» που έχει βιώσει ποτέ στη ζωή της. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, είχε επαναλαμβανόμενους εμετούς ενώ παράλληλα προσπαθούσε να διατηρήσει τις αισθήσεις της και τη λειτουργία του εγκεφάλου της.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είδε ακτινογραφίες του εγκεφάλου της, περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι κάτι που πάντα με κάνει να γελάω. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε μέρος του εγκεφάλου σας δεν πάρει αίμα για ένα δευτερόλεπτο, μετά από εγκεφαλικό, έχει χαθεί. Και έτσι το αίμα βρίσκει μια διαφορετική διαδρομή για να μετακινηθεί. Έτσι έχασα μέρος του εγκεφάλου μου».

Η ίδια είναι πλέον έτοιμη να συνεχίσει κανονικά τη ζωή και την καριέρα της ενώ ασχολείται ενεργά με μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που στηρίζει νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υποστεί ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάζονται χρήματα και υποστήριξη για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα υγείας.

Μετά την εξομολόγηση της στον New Yorker, η Clarke είχε προτρέψει μέσω Instagram τους followers της να μπουν για να διαβάσουν την ιστορία της και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν την πρωτοβουλία Same You.

«Τη στιγμή που όλα μου τα παιδικά όνειρα φαίνονταν πως έχουν εκπληρωθεί, έχασα σχεδόν το μυαλό μου και τη ζωή μου». Η πρώτη ρήξης ανευρύσματος, όπως γράφει η ηθοποιός, συνέβη στις 11 Φεβρουαρίου του 2011, λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν του «Game Of Thrones».

Ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο, κατέρρευσε αντιμετωπίζοντας σφοδρούς πόνους και σχεδόν αναίσθητη, χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο. «Η διάγνωση ήταν ταχεία και δυσοίωνη: μηνιγγική αιμορραγία, ένας θανατηφόρος τύπος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (…) Ήμουν 24 ετών» θυμάται η Clarke: «Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει αυτό».

«Είμαι τόσο ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ για να δω το τέλος της ιστορίας και την αρχή από οτιδήποτε ακολουθεί», είχε πει στα 32 της και τρία χρόνια μετά, όλα είναι μπροστά της για να τα ζήσει όπως ακριβώς θέλει!