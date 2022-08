Η Gigi Hadid στη Vogue Italia: «Κουράστηκα να βλέπω τον εαυτό μου πάντα με τον ίδιο τρόπο»

Το 27χρονο supermodel είναι η πρωταγωνίστρια του εξωφύλλου του τεύχους Σεπτεμβρίου της Vogue Italia που είναι αφιερωμένο στον νέο κόσμο της μόδας

Η Gigi Hadid είναι στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου της Vogue Italia, η πρωταγωνίστρια μιας ιστορίας που σημαδεύεται από τη δημιουργικότητα και τον νέο κόσμο της μόδας, με φωτογραφία του Rafael Pavarotti και styling από την Grace Coddington.

Πρόκειται για τριακοστό έκτο εξώφυλλό της στη Vogue και την απεικονίζει με έναν αντισυμβατικό τρόπο, δίνοντάς της έναν αέρα δραματικής ηθοποιού. Είναι ο «νέος κόσμος της μόδας» σύμφωνα με την Grace και τον Raf, μια από τις πιο εμβληματικές στιλίστριες της εποχής της, εξαιρετική storyteller και ένα ανερχόμενο και ανατρεπτικό όνομα στη φωτογραφία. Είναι όμως και ο νέος κόσμος της μόδας σύμφωνα με την Gigi.

To ίδιο το μοντέλο είπε για την συνεργασία τους: «Είναι δύο διαφορετικοί creatives, αλλά έχουν παρόμοια οράματα. Είναι νέος, αλλά έχει μεγάλη γνώση αυτού που κάνει. Eκείνη έχει έναν τρόπο να χτίζει εμφανίσεις που είναι διαφορετικές από όλους τους άλλους στιλίστες. Το να δουλεύεις μαζί της είναι διασκεδαστικό γιατί δεν παίρνει ποτέ τον προφανή δρόμο, πάντα αναζητά μια εικόνα που είναι λίγο υπερβολική και εκκεντρική. Ως μοντέλο, ειδικά σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, χαίρομαι που μου λέει: "Gigi, θυμώνεις αν διαλέξω αυτή την ελαφρώς funky πόζα;". Και της απαντώ: "Grace, βαρέθηκα να βλέπω τον εαυτό μου πάντα με τον ίδιο τρόπο, προχώρα!". Είναι πραγματικά ικανή να σε βάλει σε διαφορετικό πρίσμα».

H Hadid προτιμά να υποδύεται έναν χαρακτήρα παρά να ποζάρει με παραδοσιακό τρόπο.

«Ναι, αυτές είναι οι καλύτερες μέρες. Εκτιμώ και μου αρέσουν οι φωτογραφίες που στόχος τους είναι να μεταδώσουν μια αυθεντική και γνήσια αισθητική, χωρίς μακιγιάζ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που εμπνέει τους ανθρώπους να ενταχθούν σε αυτόν τον κλάδο και να βιώσουν τη μόδα ως πηγή έμπνευσης εξακολουθούν να είναι οι ιστορίες όπου η αφήγηση είναι πραγματικά δυνατή».

Μιλώντας για τον νέο κόσμο της μόδας, δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κανείς τον Virgil Abloh, γιατί η μόδα δεν θα ήταν η ίδια χωρίς αυτόν. Η Gigi, φίλη και στενή συνεργάτης του εκλιπόντα σχεδιαστή, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην επιρροή του στην μόδα.

«Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια . Αλλά τελικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι έχει επηρεάσει τόσους πολλούς ανθρώπους και σε τόσους πολλούς διαφορετικούς τομείς - τεχνολογία, αρχιτεκτονική, τέχνη, μόδα. Ο Virgil θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για οποιονδήποτε και, όχι μόνο να βρει σε αυτόν έμπνευση, αλλά και να τον κάνει να πιστέψει αληθινά στο ταλέντο του. Δεν νομίζω ότι τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξουν creatives στην βιομηχανία που δεν θα εμπνέονται από εκείνον».

«Και μετά μας έμαθε να γιορτάζουμε αυτό που κάνουμε. Η μόδα είναι πάντα τόσο απασχολημένη με δεσμεύσεις και ταχύτητα, ήταν εκείνος που είπε: "Γεια, σταματήστε όλοι, ας κάνουμε ένα πάρτι χωρίς λόγο στη μέση της εβδομάδας μόδας". Δεν υπήρχε κόκκινο χαλί, απλά μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε», προσθέτει.

Έχοντας μόλις τελειώσει τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του Next in Fashion (το ριάλιτι του Netflix που συνδιοργανώνει με τον Tan France), το super model μιλά για το νέο της εγχείρημα, το Guest in Residence, την δίκη της Knitwear γραμμή.

«Στο παρελθόν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και να μάθω από εξαιρετικά brands και σχεδιαστές. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός προϊόντος πλεκτού που ενθαρρύνει τον κόσμο, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να φιλοδοξεί να επενδύσει σε ένα υψηλής ποιότητας αλλά και οικονομικό ένδυμα και, γενικότερα, να φτιάξει μια γκαρνταρόμπα από απλά ρούχα και όμορφα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με εκατοντάδες τρόπους. Σε αυτήν την πραγματικότητα που επηρεάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι εύκολο να παρασυρθείς από την πίεση του να έχεις μια γκαρνταρόμπα που αλλάζει συνεχώς, ελπίζω με αυτό το έργο να αντιστρέψω την πορεία, έστω και λίγο».