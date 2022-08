Η Sigourney Weaver για τον ακτιβισμό και το πώς το «σύνδρομο του απατεώνα» τη βοηθά ως ηθοποιό

H Sigourney Weaver μίλησε στη φίλη της, την ηθοποιό και σκηνοθέτη Elizabeth Banks και φωτογραφήθηκε για το Interview Mag

H Sigourney Weaver, ηθοποιός γνωστή για τον ρόλο της ως Έλεν Ρίπλεϊ στις τέσσερις ταινίες της σειράς Alien και αυτόν της Ντέινα Μπάρετ στην ταινία Ghostbusters, αλλά και της Νταϊάν Φόσεϊ στην ταινία Γορίλες στην Ομίχλη, του 1988, μίλησε στη φίλη της, την ηθοποιό και σκηνοθέτη Elizabeth Banks και φωτογραφήθηκε για το Interview Mag και είπε ότι δεν είναι η φήμη που την κάνει και συνεχίζει, αλλά το να μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όταν η Weaver ήταν νέα, έκανε καθιστικές διαμαρτυρίες και πορείες ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Σήμερα, είναι η ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο του νόμου Roe v. Wade: «Πρέπει να το παλέψουμε», λέει στον Banks. «Και θα νικήσουμε». Μια καλή αφετηρία είναι το Call Jane, η νέα της ταινία για μια κολεκτίβα του Σικάγο που παρείχε δωρεάν παράνομες αμβλώσεις σε γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Μίλησε επίσης για το Alien, το σύνδρομο του απατεώνα και την απίστευτη εκπαίδευση που έλαβε για τον επερχόμενο ρόλο της στο Avatar: The Way of Water.

Weaver και Banks συνεργάστηκαν στην ταινία Call Jane, μια φανταστική αφήγηση της Jane Collective του Σικάγο, η οποία παρείχε δωρεάν αμβλώσεις σε περίπου 11.000 γυναίκες στα τέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν του Roe v. Wade. Και τώρα ο Roe v. Wade έχει ανατραπεί, με τις δυο τους να έχουν έντονα συναισθήματα για αυτή την απόφαση.

H Sigourney Weaver έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της Ripley η οποία ήταν επίσης icon της εποχής της, που ενέπνευσε τις γυναίκες με πολλούς τρόπους.