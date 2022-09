Ακυρώθηκε στα μέσα η συναυλία του Καναδού τραγουδιστή, ο οποίος φρόντισε να στείλει αμέσως μήνυμα στους φαν του

Με ανυπομονησία περίμεναν οι φαν του The Weeknd να ξεκινήσει η περιοδεία και οι συναυλίες του «After Hours Til Dawn». Χτες όμως στο Los Angeles τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν, αφού ο γνωστός τραγουδιστής από το Τορόντο του Καναδά, αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό θέμα με τη φωνή του, το οποίο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τη συναυλία του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, αναγκάστηκε να διακόψει ξαφνικά την sold out συναυλία του στο LA, λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε με τη φωνή του. Το Σάββατο βρισκόταν στη σκηνή του SoFi Stadium και στο τέταρτο τραγούδι του set, τη μεγάλη επιτυχία του «Can’t Fell My Face», o τραγουδιστής ένιωσε να χάνει τη φωνή του.

.⁦ @theweeknd ⁩ the voice crack that ended the night pic.twitter.com/DaP65WWFgl

Την στιγμή που η φωνή του ξεκίνησε να τον εγκαταλείπει, τα λόγια του στο κοινό, προκάλεσαν συγκίνηση: «Αυτό με σκοτώνει. Δεν θέλω να σταματήσω τη συναυλία, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω το σόου που θέλω αυτή τη στιγμή».



Επίσης, θέλησε να διαβεβαιώσει ότι τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστραφούν στο κοινό. «Σας διαβεβαιώνω ότι θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω και πολύ σύντομα θα κάνω νέα συναυλία για εσάς. Ήθελα βγω, να σας εξηγήσω προσωπικά και να ζητήσω συγγνώμη και όχι να το κάνω με κάποιο post στο Twitter ή το Instagram. Παιδιά ήθελα να ξέρετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω αυτό που θέλετε. Απολογούμαι και λυπάμαι πραγματικά. Σας αγαπώ πάρα πολύ», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

.@theweeknd just canceled his la show like 2 songs in from the stage at sofi stadium pic.twitter.com/0auaraL6tW