Ο Τοm Cruise ρισκάρει (πάλι) τη ζωή του σε ακραίο stunt, για να μας πείσει να πάμε σινεμά

Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα του «Mission Impossible: Dead Reckoning», επιβεβαιώνουν πως ο Tom Cruise θα κάνει τα πάντα για να σώσει το σινεμά. Και ίσως τα καταφέρει

Ο 60χρονος πλέον Tom Cruise παραμένει ατρόμητος, με το χαρακτηριστικό πάθος του για τον κινηματογράφο και την τέχνη της υποκριτικής να τον οδηγεί, για άλλη μια φορά, στον κίνδυνο. Άλλωστε το να βρίσκεσαι επάνω στο φτερό ενός αεροπλάνου, όση προστασία και να έχεις, δεν είναι και ό,τι πιο απλό μπορείς να κάνεις. Οι νέες εικόνες που κυκλοφόρησαν από το έβδομο μέρος του franchise «Mission Impossible» που ετοιμάζει ο Tom Cruise, το «Mission Impossible: Dead Reckoning», μας άφησαν και πάλι με το σαγόνι στο πάτωμα, βλέποντας έναν Cruise να φτάνει και πάλι στα όριά του. Πάντα, βέβαια, με το χαμόγελο-trademark του.



Χτες κυκλοφόρησε κι ένα βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ο ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας ένα καφέ μπουφάν και ασορτί παντελόνι, χωρίς κράνος να στέκεται όρθιος στο φτερό ενός μικρού αεροπλάνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εν ώρα πτήσης. Σημειωτέον ο σταρ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης που πρωταγωνιστεί, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ.



«Γεια σας... Όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζω την τελευταίο μέρος του Mission: Impossible. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το πανέμορφο φαράγγι του ποταμού Blyde στην εκπληκτική Νότια Αφρική», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο που δημοσίευσε ο Cruise.

Σύμφωνα με τo People, o Cruise φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και από ένα ζευγάρι που έκανε πεζοπορία στην περιοχή των γυρισμάτων. Ο Jason και η Sarah Haygarth απολάμβαναν την βόλτα τους, κοντά στον χώρο όπου γίνονταν τα γυρίσματα όταν ξαφνικά έπεσαν πάνω στον ηθοποιό. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν αυτός», είπε η Sarah. «Συγγνώμη, παιδιά, ξέρω ότι σας χαλάσαμε τη βόλτα με τον θόρυβο. Μου αρέσει ο σκύλος σας», είπε ο ηθοποιός στο ζευγάρι που συνάντησε.



«Ρωτήσαμε, "Τι κάνεις;", πρόσθεσε ο Jason. Ο Tom απάντησε: "Θα πηδήξω. Τα λέμε! Ελπίζω να πάει καλά" και του είπαμε: "Καλή τύχη, Tom"!».

Ξέρωντας από καλά θεαματικά φινάλε, στο φανταστικό promo βίντεο ου ανέβασε, τον βλέπουμε να αποχαιρετά το κοινό δίνοντας ραντεβού στους κινηματογράφους και φεύγοντας με μια απίστευτη άνεση, όντας αναποδογυρισμένος πάνω σε ένα φτερό αεροπλάνου: Τι καλύτερο;

Tom Cruise saying “See you at the movies” while hanging on to a nose-diving plane thousands of feet in the air???? Miss Nicole Kidman pack it up! pic.twitter.com/35tG4HZ3wZ