«Πλέον είναι πιο πωρωμένη και από μένα με την ομάδα», είπε ο Ryan Reynolds, ο οποίος συμβουλεύτηκε την σύζυγό του για το νέο του βήμα

Ακόμη και ο David Beckham σχολίασε χιουμοριστικά και δημόσια, "την ασχετοσύνη" του Ryan Reynolds και του Rob στο ποδόσφαιρο. Οι δυο τελευταίοι, αγόρασαν το 2020 τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ουαλίας Wrexham και δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ καταγράφοντας την εμπειρία τους, το οποίο προβλήθηκε στις 24 Αυγούστου στο FX. Προτού φτάσουμε εδώ όμως, μεσολάβησαν πολλά στην ιστορία, η οποία δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν ήταν η σύζυγός του Ryan, Blake Lively στη μέση.

Μπορεί η Blake να μην αντέδρασε και τόσο θετικά στην αρχική ιδέα του Ryan να αγοράσει την ποδοσφαιρική ομάδα, ωστόσο όπως φαίνεται και στήριξε την απόφαση του, αλλά μάλιστα και τον βοήθησε σημαντικά, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο στο τι πρέπει να κάνει στο νέο του βήμα.

Ο ηθοποιός έκανε μια εμφάνιση στο Good Morning America, χθες το πρωί και ρωτήθηκε πώς αντέδρασε η οικογένεια του, για την απόφαση να αγοράσει την ομάδα της Ουαλίας. Τότε παραδέχτηκε, πως όχι μόνο δεν παίρνει μονόπλευρες αποφάσεις, αλλά πρώτα τις συζητά με την οικογένειά του και συγκεκριμένα με την σύζυγό του, Blake Lively και ύστερα αποφασίζει.

Μάλιστα αστειεύτηκε: «Όπως δεν παίρνεις μονομερείς αποφάσεις για το γάλα που θα αγοράσεις...», θέλοντας να πει πως σε όλα συμβουλεύεται την σύζυγό του και όπως φαίνεται δεν του βγήκε σε κακό, αφού η Blake Lively βρήκε κάποια "blind spots" στην επιθυμία του να αγοράσει την ποδοσφαιρική ομάδα, τα οποία ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει.

Η Βlake ήταν εκείνη που του τόνισε κάποια σημαντικά σημεία, τα οποία έπρεπε να προσέξει στο νέο του βήμα, τα οποία όπως παραδέχεται ο ηθοποιός, δεν τα είχε δει και η σύζυγός του είχε δίκιο.

.@VancityReynolds says he consulted with @blakelively on the potential blind spots of buying Wrexham AFC before buying the football club with @RMcElhenney: "I don't make unilateral decisions on milk!" pic.twitter.com/ZquanwQlxD