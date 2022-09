Η Selena Gomez ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη μάχη της με την κατάθλιψη

To My Mind & Me είναι το νέο ντοκιμαντέρ της Selena Gomez που αναδεικνύει τα χρόνια προβλήματα στην ψυχική της υγεία

Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες ολόκληρες για την επιτυχημένη καριέρα της Selena Gomez στον κόσμο του θεάματος. Από έφηβο κορίτσι άλλωστε, βρίσκεται μπροστά από κάμερες. Ηθοποιός, τραγουδίστρια, επιχειρηματίας, παραγωγός, είναι ατελείωτη η λίστα με τα όσα έχει καταφέρει, και είναι μόλις 30.

Και ναι, μπορεί όλα αυτά να εντυπωσιάζουν, να την καθιστούν μια νεαρή γυναίκα με μια απίστευτη καριέρα στους ώμους της, και ένα επιτυχημένο και δημιουργικό άτομο. Και έτσι είναι, όμως ένας άνθρωπος, πόσα μπορεί να διαχειριστεί; Και όχι δεν εννοούμε από θέμα κούρασης. Δεν άργησε πολύ όλη αυτή η επιτυχία να γυρίσει boomerang και να φέρει στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές πλευρές της Selena.

Κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διπολική διαταραχή, νευρικοί κλονισμοί και θέματα ψυχικής υγείας, έγιναν ο χειρότερος εφιάλτης της νεαρής σταρ. H ιστορία της μας έχει αγγίξει, αφού μαζί με εκείνη, μεγαλώσαμε και εμείς, παρακολουθώντας τις σειρές της στη Disney και χορεύοντας τα pop τραγούδια της. Πλέον όμως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και η μάχη της Gomez προκειμένου να βρει και πάλι την ψυχική της υγεία, είναι η μόνη της προτεραιότητα.

Δυό χρόνια πριν δημιούργησε ένα beauty brand, το οποίο έχει σκοπό να ενισχύσει τη φυσική ομορφιά και να ενθαρρύνει την κάθε γυναίκα και νεαρό κορίτσι, να αποδέχεται και να αγαπά τον εαυτό του έτσι ακριβώς όπως είναι. Το brand της αυτό με τίτλο Rare Beauty έχει αγαπηθεί πολύ και τώρα περνάει στο επόμενο βήμα της, με σκοπό να αφυπνίσει όλο και περισσότερους για θέματα ψυχικής υγείας.

Η Selena Gomez ανακοίνωσε λοιπόν το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «My Mind And Me» («Το μυαλό μου και εγώ»), στο οποίο δείχνει την πραγματική όψη του τι σημαίνει να είσαι διάσημος, αλλά και όλες τις σκοτεινές στιγμές που έζησε αντιμετωπίζοντας κατάθλιψη και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ντοκιμαντέρ αυτό θα παρουσιάσει τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα της στην ψυχή και το μυαλό της, θέλοντας έτσι να μοιραστεί με το κοινό της ένα κομμάτι του εαυτού της.