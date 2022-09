Ο Tom Hardy πήγε κρυφά σε πρωτάθλημα BJJ και κατατρόπωσε τους πάντες

O Tom Hardy κράτησε κρυφή την συμμετοχή του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022

Γεμάτος εκπλήξεις είναι ο ηθοποιός Tom Hardy, ο οποίος έχει αφήσει για λίγο στην άκρη την υποκριτική και αποφάσισε να αφοσιωθεί στο άθλημα το οποίο αγαπά και όπως φάνηκε, είναι ιδιαίτερα καλός σε αυτό. Ο γνωστός ηθοποιός, συμμετείχε (χωρίς να κάνει γνωστή την είδηση) σε πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών στη Βρετανία και όχι μόνο αναμετρήθηκε με τους καλύτερους αθλητές, αλλά μάλιστα κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο. Μιλάμε τόσο καλός.

Το κοινό έμεινε έκπληκτο από την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022, αφού κανείς δεν γνώριζε για την είσοδο του Tom Hardy στο τουρνουά brazilian jiu jitsu. Φαίνεται πως ήταν το χόμπι του ηθοποιού, το οποίο αποφάσισε να πάει ένα βήμα παρακάτω με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα και πολύ καλά έκανε, όπως φάνηκε, αφού κέρδισε τους πάντες.

Ο Σον Ροσμπορόου, ο οποίος ήταν ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης, είπε ότι οι διοργανωτές γνώριζαν ότι ο διεθνούς φήμης ηθοποιός θα συμμετείχε στο πρωτάθλημα λίγες μόνο εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα: «Μάθαμε ότι θα ερχόταν μερικές εβδομάδες πριν. Οι διοργανωτές το κράτησαν κρυφό, γιατί δεν ήθελαν να έρθουν άπειροι φαν, που θα του απαοσπούσαν την προσοχή».

