Ο ηθοποιός δεν αρνήθηκε τίποτα και καταλαβαίνει πως ήταν ανεπαρκής συνεργάτης

H Charlize Theron μίλησε για τον τρόμο που ένιωθε πλάι στον Tom Hardy, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία Mad Max: Fury Road κι έφερε στο φως μία άγνωστη πλευρά του ηθοποιού. Εξήγησε ότι δεν αισθανόταν ασφαλής και απαίτησε να βρίσκεται στο πλατό μία παραγωγός, ώστε να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, ως γυναίκα, και να την προστατεύσει.

Στο βιβλίο με τίτλο Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, αποκαλύπτονται όσα συνέβησαν στα γυρίσματα του έργου. Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας ενός άγριου τσακωμού, επειδή ο Hardy έφτασε στο set με τρίωρη καθυστέρηση. Η Theron είπε στον συγγραφέα, Kyle Buchanan, ότι από εκείνη την ημέρα ένιωθε «γυμνή και μόνη».

Ο Hardy, από την πλευρά του, δεν προσπάθησε να το αρνηθεί. «Είχα το μυαλό μου πάνω από το κεφάλι μου», δήλωσε. «Η πίεση και στους δυο μας ήταν αφόρητη, πολλές φορές».

«Αυτό που χρειαζόταν (η Charlize) από εμένα, ήταν ένας καλύτερος, ίσως πιο έμπειρος συνεργάτης, και θέλω να πιστεύω ότι τώρα που είμαι πιο μεγάλος και άσχημος, θα στεκόμουν στο ύψος των περιστάσεων».

Σύμφωνα με τον cameraman Mark Goellnicht, ο ηθοποιός ήταν «επιθετικός» όταν η συμπρωταγωνίστριά του του μίλησε άσχημα. Είπε πως εκείνη ούρλιαξε για να του δώσουν πρόστιμο εκατό χιλιάδων δολαρίων, για κάθε λεπτό αργοπορίας του.

«Μπορεί να μην το άκουσε όλο, αλλά πήγε προς το μέρος της και τη ρώτησε “Τι είπες για εμένα;”», εξήγησε. «Ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Εκείνη όντως ένιωσε να απειλείται και αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξαν όλα».